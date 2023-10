L’Illinois annonce un programme de stagiaires en technologie | Nouvelles locales

Pour créer davantage d’emplois, le ministère de l’Innovation et de la Technologie de l’Illinois lance un programme de formation rémunéré pour constituer un vivier de talents technologiques.

Le gouverneur JB Pritzker a rejoint jeudi des responsables des collèges municipaux et du Lincoln Land College de Springfield pour discuter du programme, qui propose une formation dans plusieurs domaines.

« Nous lançons un programme de formation en informatique pour constituer un vivier de talents technologiques afin de répondre à la demande croissante de professionnels qualifiés en technologie et de diversifier la main-d’œuvre technologique de notre État », a déclaré Pritzker. « De la création à la consommation, l’Illinois ouvre la voie à l’économie numérique pour tous nos résidents. »

Les personnes sélectionnées pour le programme seront des stagiaires qui recevront un salaire annuel de 54 000 $ du département et acquerront des compétences en matière de cybersécurité, de mise en réseau, de codage et de bases de données, d’informatique pour les utilisateurs finaux et d’infrastructure d’entreprise.

Le président de la Chambre, Emmanuel Chris Welch, a parlé de l’importance des programmes d’enseignement supérieur.

« Si nous voulons faire progresser l’Illinois, nous allons continuer à aider l’Illinois à prospérer. Si nous voulons faire avancer l’Illinois, nous devons le faire par l’intermédiaire de nos collèges et universités », a déclaré Welch.

Le secrétaire par intérim du DoIT et CIO d’État, Sanjay Gupta, affirme que ce programme aura un impact positif sur l’avenir.

« En investissant dans le développement d’un vivier de talents solide, nous façonnons non seulement l’avenir de notre main-d’œuvre, mais nous stimulons également l’innovation et la croissance dans notre communauté », a déclaré Gupta. « Ce partenariat témoigne de notre engagement inébranlable en faveur de la diversité et du développement des talents technologiques locaux, propulsant notre État vers de nouveaux sommets de réussite.

Ceux qui terminent la formation se verront proposer un emploi à temps plein.