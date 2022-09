L’Illinois a besoin de plus de temps avant l’entrée en vigueur de la loi sur l’équité avant le procès – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Avez-vous entendu celui sur le dealer de meth, le voleur et le conducteur ivre habituel ?

Ce n’est pas une blague.

Ce sont trois des 82 accusés qui résident actuellement dans la prison du comté de Kane et qui devraient être libérés le 1er janvier 2023 lorsque la loi sur l’équité avant le procès de la loi SAFE-T entrera en vigueur.

Ces 82 accusés représentent environ un quart de la population actuelle de notre prison. Ces accusés sont accusés de crimes graves – il ne s’agit pas d’infractions mineures et non violentes. Ils sont détenus parce qu’une évaluation des risques fondée sur des preuves a montré qu’ils constituaient une menace pour la sécurité publique ou un risque de fuite.

Le shérif du comté de Kane, Ron Hain, a donné son propre exemple de véritable justice et de réforme correctionnelle à l’intérieur de la prison du comté de Kane au cours des quatre dernières années grâce à l’utilisation de traitements et de conseils. La preuve de ce travail est montrée dans les données, en réduisant de 89% les décès par surdose d’opioïdes des anciens incarcérés, en réduisant la récidive de 49% à 18%, en faisant chuter la violence en prison de 35%, en réduisant la criminalité dans tout le comté de 16% et plus de 5 millions de dollars d’économies pour nos contribuables en détournant des personnes de leur garde à vue. Malheureusement, la prochaine mise en œuvre de la loi pourrait compromettre tout ce travail et les avantages pour nos citoyens.

L’avocate de l’État du comté de Kane, Mosser, a également donné son propre exemple de réforme de la justice pénale en créant un programme de déjudiciarisation avant l’arrestation qui permet aux délinquants non violents de bas niveau d’assumer la responsabilité de leurs actes tout en étant orientés vers les ressources et le traitement. Ce programme a permis au comté d’économiser des milliers de dollars et a permis aux procureurs de passer plus de temps à se concentrer sur les délinquants violents qui assurent la sécurité de notre communauté.

La loi sur l’équité avant le procès était censée empêcher les personnes qui n’avaient pas les moyens de payer une caution de siéger en prison lorsqu’il s’avérait qu’elles ne constituaient pas un danger ou un risque de fuite. Cela se produit déjà dans le comté de Kane. Les personnes incarcérées dans notre prison sont là pour une raison et non parce qu’elles ne peuvent pas verser la caution qui a été établie. D’un autre côté, il y a des gens dangereux dans nos rues parce qu’ils ont les moyens de verser une caution. C’est aussi simple que cela – si vous êtes un danger pour notre communauté ou un risque de fuite, vous devriez être en prison. Si vous ne l’êtes pas, vous devriez être libéré.

La loi sur l’équité avant le procès ne permet pas que cela se produise. Les accusés accusés de crimes très graves – coups et blessures aggravés, vol, cambriolage, DUI aggravé, enlèvement, homicide au volant d’un véhicule, homicide provoqué par la drogue et toutes les infractions liées aux stupéfiants, par exemple – ne peuvent pas être détenus. La gravité du crime et le risque que l’accusé représente pour une victime, un témoin ou la communauté ne sont pas des facteurs qui peuvent être pris en compte. La seule issue dans ces cas est que les procureurs prouvent par «des preuves claires et convaincantes» qu’un accusé a «une forte probabilité de fuite délibérée pour éviter les poursuites». La façon dont cela a été défini rendra presque impossible de prouver que quelqu’un présente un risque de fuite à moins qu’il n’admette qu’il va se cacher pour éviter des poursuites.

Ajoutant à la frustration, c’est que la loi SAFE-T est un mandat non financé de Springfield, laissant les contribuables du comté de Kane dépenser plus d’argent pour les tribunaux pénaux sans aucune aide de l’État. Au cours de la dernière année, nous avons présenté au conseil départemental les besoins en personnel nécessaires pour se conformer à cette loi. La meilleure estimation se chiffre en millions de dollars.

Cela étant dit, il existe un moyen de résoudre ce problème. Nous demandons que le début de la loi sur l’équité avant le procès soit repoussé de six mois pour permettre aux législateurs de s’asseoir avec les procureurs et les forces de l’ordre pour élaborer un projet de loi qui éliminera la caution en espèces tout en protégeant notre communauté.

Nous avons vivement soutenu l’élimination de la caution en espèces pour garder les criminels violents en détention, ainsi que d’autres réformes de la justice pénale. Cependant, nous ne pouvons pas soutenir une loi aussi imparfaite même si nous sommes d’accord avec le concept de réforme. Nous sommes prêts et disposés à nous asseoir avec nos législateurs et à contribuer à la concrétisation de cette étape historique vers une réforme de la justice pénale.

Nous avons plaidé pour que l’Illinois suive la loi qui a été créée et qui a été minutieusement testée dans le New Jersey. En 2017, le New Jersey a adopté par référendum sa loi sur la caution sans numéraire, qui maintient le pouvoir discrétionnaire du juge et permet à chaque cas individuel d’être examiné au fond. Cela a fonctionné et c’est un excellent modèle sur lequel s’appuyer.

Lorsque nous avons été élus, nous avons promis aux habitants du comté de Kane que nous travaillerions à une réforme de la justice pénale guidée par la sécurité publique. Au cours des 18 derniers mois, les procureurs et les forces de l’ordre ont travaillé en étroite collaboration avec les membres de l’Assemblée générale pour apporter des modifications à la loi SAFE-T qui sont conformes à cette promesse. Nous sommes prêts à poursuivre ce travail avec nos législateurs afin que l’Illinois dispose d’un système de justice pénale équitable et qui protège le public.

Nous vous exhortons à contacter vos représentants à l’Assemblée générale de l’Illinois et à les implorer d’essayer à nouveau de réformer la caution, cette fois en pensant à la sécurité publique.

Ce n’est pas une question de rire.

Ron Hain, shérif du comté de Kane

Jamie Mosser, procureur de l’État du comté de Kane