Lillie de LOVE Island a horrifié les fans en lançant une bombe choquante à propos des singeries « énervées » de Liam au coucher alors qu’elle rencontrait Millie ce soir.

Heartbroken Millie a quitté la villa ce soir pour avoir un tête-à-tête avec son rival amoureux après le recouplage explosif de Casa Amor vendredi.

3 Millie a mené le choc après la révélation explosive de Lillie

3 Les filles ont eu une conversation en tête-à-tête dans l’épisode de ce soir Crédit : Rex

Mais personne n’était préparé à l’ouverture d’esprit de Lillie, avec la beauté blonde renversant les haricots sur leur discours sur l’oreiller.

Après que Liam ait insisté auprès de Millie sur le fait qu’il n’avait partagé qu’un lit avec l’autre fille et qu’il ne l’avait pas câlinée, Lille lui a dit qu’ils se couchaient la première nuit.

Elle a ajouté qu’il avait « joué comme s’il dormait », mais a poursuivi en révélant qu’il avait ensuite admis avoir été surexcité au lit avec elle.

Lillie a dit à Millie dégoûtée: « Il y avait un contact main dans la main, beaucoup de chatouilles dans les jambes, il y avait des choses dans le lit, oui.

Il était un peu agité au lit, il a dû se retourner et se retourner… Lillie

« Il y a eu quelques fois où il a dit des choses comme: » Oh, tu nous tues « et il était un peu troublé par la situation du lit… Il a dû se retourner et se retourner. »

Bien que les téléspectateurs aient vu la cuillère à l’heure du coucher confortable, ils ont été choqués d’entendre les détails les plus fins – et ont afflué sur Twitter pour partager leur réaction.

L’un d’eux a écrit : « Oh mon dieu, c’est beaucoup trop d’informations ! »

Un autre a écrit: « Je crois tout ce que Lillie a dit. N’oublions pas que nous ne voyons pas tout quand ils vont au lit, et il s’énervait avec elle. »

Un troisième a haleté: « En d’autres termes, Lillie veut dire: ‘Votre homme a eu un b *** r quand il était au lit avec moi’. »

Un autre était d’accord: « C’était plus que ce que je pensais entendre. »

Millie était clairement indignée par les révélations mais est restée calme jusqu’à ce qu’elle retourne à la villa, où elle a fondu en larmes tout en étant réconfortée par les autres filles.

Lors d’une confrontation avec Liam, elle a clairement fait savoir qu’elle n’avait pas l’intention de poursuivre leur relation amoureuse et qu’elle ne voyait plus d’avenir avec lui.