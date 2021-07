Lillie Haynes de Love Island critique Liam après l’avoir larguée pour Millie

La superbe blonde de Love Island, Lillie Haynes, a frappé Liam Reardon après que des millions de téléspectateurs l’aient vu la vider pour sa rivale Millie Court.

Dans une conversation exclusive avec The Sun dimanche, Lillie claque le beau gosse pour lui avoir fait penser qu’elle avait gagné son cœur – et dit qu’il a « agressé » Millie et elle.

La superbe Lillie Haynes a frappé Liam Reardon après que des millions de téléspectateurs l'aient vu la jeter pour son rival Millie Court

La jeune fille de Geordie, âgée de 22 ans, était au centre de l’épisode du triangle amoureux explosif de vendredi soir dans l’émission ITV2 lorsqu’elle a dit à Millie dévastée qu’elle et Liam s’étaient embrassés dans le dos et avaient partagé un lit ensemble.

La révélation explosive – quelques minutes seulement après que Millie et Liam, qui avaient passé des jours séparés, aient partagé une heureuse réunion – a laissé Millie en larmes et a plongé la villa dans le chaos.

Parlant du triangle amoureux pour la première fois, Lillie a admis avoir vu rouge après être entrée dans la villa pour voir Liam se blottir contre son autre moitié sans méfiance.

Et elle a dit qu’elle avait dit la vérité dans le but d’empêcher que Millie, sans méfiance, ne soit dupe des mensonges de Liam.

Lillie a déclaré hier soir : « Quand j’ai découvert que Liam ne m’avait pas choisi, je me suis sentie induite en erreur. Il m’avait donné ce que je voulais entendre et j’étais convaincu que c’était lui.

«Il m’a fait sentir comme si j’avais de très fortes chances de retourner à la villa avec lui. Il était très impliqué – nous étions comme un couple là-dedans.

« Alors j’ai vraiment pensé que j’allais être choisi. Quand il a choisi de rentrer seul, j’ai été choqué.

« Ensuite, quand je suis entré dans la villa avec les autres filles, je n’ai pas aimé la façon dont Liam avait le collier de Millie et son bras autour d’elle après avoir été avec moi.

Millie a déclaré à propos de Liam: «Son défi lors de notre premier match était d'embrasser l'insulaire qu'il trouvait le plus attirant, qui était moi. J'ai ressenti exactement la même chose'

«Ça n’aurait pas été gentil de ma part de rester là et de la laisser être heureuse et amoureuse, en pensant : ‘Oh, il est revenu’ quand elle se faisait agresser.

« Alors j’ai parlé d’une fille à l’autre – je ne restais pas dans la villa pour dire mon article, alors je voulais dire quelque chose pour mettre un point d’interrogation dans la tête de Millie à son sujet.

Parce qu’il va devoir dire quelque chose sur ce qui s’est passé entre nous. Et je ne sais pas si ce sera toute la vérité.

«Je ne l’ai pas fait pour provoquer un drame ou être mesquin, mais je voulais qu’elle sache qu’elle se méfie un peu de lui. Je n’avais rien à perdre et rien à gagner à ce moment-là.

Les fans ont été stupéfaits la semaine dernière lorsque le maçon gallois Liam, 21 ans, a cédé à la tentation en embrassant Lillie lors de « vacances entre garçons » à la Casa Amor – tandis que Millie a été laissée dans la villa principale de la télévision.

Alors que Millie, 24 ans, a évité six nouveaux hommes qui ont rejoint la villa principale, Liam a accepté d’aller « à 100 % » pour Lillie – partageant un lit avec elle et l’embrassant passionnément.

Mais en réapparaissant seul dans la villa vendredi soir, Liam a saisi le collier Sagittaire préféré de Millie et a déclaré que c’était « incroyable » d’être de retour.

Pour le plus grand plaisir de Millie, il a déclaré : « Le temps passé à part a été difficile, mais je suis de retour à ma place. Cela vous fait réaliser où est votre cœur et le mien a été dans cette villa tout le temps.

Mais son soulagement s’est transformé en horreur quelques minutes plus tard lorsque Lillie est entrée dans la villa et a raconté son choc d’avoir été larguée par Liam après leurs corps à corps torrides.

Elle a dit qu’ils partageaient une « bonne connexion, très 50/50 » et a ajouté: « Les actions étaient à peu près égales – partager un lit ensemble, s’embrasser en dehors des défis. »

Et son honnêteté a envoyé des ondes de choc à travers les Islanders.

Le bricoleur gallois Liam embrasse Lillie dans le dos de Millie

Lillie a expliqué: « Quand j’ai rencontré Liam, sa personnalité a brillé et il m’a donné des signaux forts qu’il était aussi amoureux de moi. Donc ça s’est fait tout naturellement.

« J’ai eu cette attirance instantanée tout de suite. Son défi lors de notre premier match était d’embrasser l’insulaire qu’il trouvait le plus attirant, c’est-à-dire moi. J’ai ressenti exactement la même chose.

«Nous étions tous là pour trouver la même chose, qui est l’amour.

« Évidemment, quand Liam disait d’être respectueux envers Millie, j’ai pris du recul et j’ai respecté cela.

« Et il a mentionné Millie à plusieurs reprises, disant qu’elle était » de retour à la maison « dans la villa et qu’il devait être respectueux de la situation.

«Mais j’ai toujours l’impression d’avoir été induit en erreur, car les actions parlent plus fort que les mots.

«La première fois que nous nous sommes embrassés en dehors d’un défi ou d’un jeu, il a parlé aux garçons et j’ai entendu dire que c’était une sorte de conversation de vantardise.

«D’après ce que j’ai entendu, cela semblait assez positif en son nom également.

« Maintenant, j’ai l’impression qu’il va être très défensif sur tout ce qui s’est passé, mais c’est comme ça.

« Il n’y a rien que je puisse faire ou dire qui va changer son opinion sur la façon dont il a géré les choses.

Liam portant des lunettes de soleil au lit avec Lillie

« Vous devez vous rappeler que c’est un spectacle pour trouver quelqu’un, et il est revenu vers elle.

«Je pense que cela en dit long. Ce n’est tout simplement pas sympa comment il a géré ça.

« Il aurait pu s’y prendre avec un peu plus de respect, comme il n’arrêtait pas de le dire.

« Mais c’est le choix de Millie ce qu’elle veut faire à la fin de la journée et ce qu’elle ressent pour lui. »

À la fin de l’épisode de vendredi soir, qui a été regardé par trois millions de personnes, l’administratrice des achats de mode Millie a été vue encore sous le choc de la bombe de Lillie.

Mais la comptable stagiaire Lillie, de South Shields, Tyne and Wear, a insisté sur le fait qu’elle n’avait jamais eu l’intention de lui faire du mal.

Elle a poursuivi: «Millie est une fille absolument adorable et je suis tellement bouleversée qu’elle s’est énervée de la situation. Je n’ai jamais eu l’intention de blesser ses sentiments.





«Je me suis juste jeté dans le spectacle et l’expérience et j’ai pensé que j’avais trouvé une vraie connexion là-dedans et j’ai pensé que c’était réel et vrai et j’y retournais.

« Peut-être que si je ne pensais pas revenir en arrière, j’aurais géré les choses un peu différemment.

« J’espère que Millie viendra parce que je pense qu’ils s’aiment vraiment vraiment. »

Une Millie choquée découvre les bouffonneries de Liam

Lillie a déclaré: « Millie est une fille absolument adorable et je suis tellement bouleversée qu'elle se soit bouleversée par la situation »