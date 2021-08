Lillie de Love Island révèle ce que Liam a fait avec le collier de Millie qui l’a vraiment bouleversée après la torsion de Casa Amor

Lillie de LOVE Island a révélé ce que Liam a fait avec le collier de Millie qui l’a vraiment bouleversée après la torsion de Casa Amor.

La jeune fille Geordie, âgée de 22 ans, était au centre de l’épisode du triangle amoureux explosif de vendredi soir dans l’émission ITV2 lorsqu’elle a dit à Millie dévastée qu’elle et Liam s’étaient embrassés dans le dos et avaient partagé un lit ensemble à Casa Amor.

Lillie de Love Island a révélé ce que Liam a fait avec le collier de Millie qui l’a bouleversée[/caption]

Liam était au centre du drame vendredi soir après son retour en solo avant que Millie ne découvre qu’il embrassait Lillie[/caption]

La révélation explosive – quelques minutes seulement après que Millie et Liam, qui avaient passé des jours séparés, aient partagé une heureuse réunion – a laissé Millie en larmes et a plongé la villa dans le chaos.

Parlant du triangle amoureux pour la première fois, Lillie a admis avoir vu rouge après être entrée dans la villa pour voir Liam se blottir contre son autre moitié sans méfiance.

«Il m’a fait sentir comme si j’avais de très fortes chances de retourner à la villa avec lui. Il était très impliqué – nous étions comme un couple là-dedans.

« Alors j’ai vraiment pensé que j’allais être choisi. Quand il a choisi de rentrer seul, j’ai été choqué.

« ELLE ÉTAIT AUGMENTÉE »

Elle a ensuite révélé ce qui était arrivé au collier Sagittaire que Millie avait donné à Liam avant qu’il ne se rende à la Casa Amor.

Elle a déclaré: « Ensuite, lorsque je suis entrée dans la villa avec les autres filles, je n’ai pas aimé la façon dont Liam avait le collier de Millie et son bras autour d’elle après avoir été avec moi.

« Ça n’aurait pas été gentil de ma part de rester là et de la laisser être heureuse et amoureuse, en pensant: » Oh, il est revenu « quand elle se faisait agresser. »

Les fans ont été stupéfaits la semaine dernière lorsque le maçon gallois Liam, 21 ans, a cédé à la tentation en embrassant Lillie lors de « vacances entre garçons » à la Casa Amor – tandis que Millie a été laissée dans la villa principale de la télévision.





Alors que Millie, 24 ans, a évité six nouveaux hommes qui ont rejoint la villa principale, Liam a accepté d’aller « à 100 % » pour Lillie – partageant un lit avec elle et l’embrassant passionnément.

Mais en réapparaissant seul dans la villa vendredi soir, Liam a saisi le collier Sagittaire préféré de Millie et a déclaré que c’était « incroyable » d’être de retour.

Pour le plus grand plaisir de Millie, il a déclaré : « Le temps passé à part a été difficile, mais je suis de retour à ma place. Cela vous fait réaliser où est votre cœur et le mien a été dans cette villa tout le temps.

Mais son soulagement s’est transformé en horreur quelques minutes plus tard lorsque Lillie est entrée dans la villa et a raconté son choc d’avoir été larguée par Liam après leurs corps à corps torrides.

Liam avait la main sur le collier de Millie à son retour, ce qui a bouleversé Lillie après son comportement[/caption]

Love Island continue le dimanche 1er août à 21h sur ITV2.





