Lillia Valutyte – Les flics arrêtent un homme de 22 ans, soupçonné d’avoir assassiné une fille de 9 ans, poignardée à mort alors qu’elle jouait

Un homme de 22 ans a été arrêté pour meurtre après qu’une fillette de neuf ans a été poignardée à mort alors qu’elle jouait avec sa petite sœur.

Lillia Valutyte était avec sa sœur de cinq ans devant un café où leur mère travaillait lorsqu’elle a été attaquée avec un couteau.

Lillia Valutyte a été attaquée avec un couteau

L’écolière a été retrouvée morte dans une ruelle tranquille la nuit dernière Crédit : Facebook

Les flics ont confirmé aujourd’hui qu’un homme de 22 ans avait été arrêté dans un parc voisin vers 14 h 45.

Le surintendant en chef de la police du Lincolnshire, Martyn Parker, a déclaré: “Les agents ont arrêté l’homme dans la région de Boston Central Park vers 14 h 45 aujourd’hui.

“L’arrestation fait suite à une combinaison de renseignements et d’informations fournis par plusieurs membres du public.

“Je tiens à remercier tout le monde pour leur aide alors que nous poursuivons notre enquête.

“Nous encourageons toujours toute personne disposant d’informations à nous contacter. Vous pouvez le faire via le portail des incidents majeurs.”

La police ne recherche personne d’autre en lien avec les coups de couteau.

Les flics ont partagé plus tôt quatre images de vidéosurveillance d’un homme à qui les flics “veulent parler” en rapport avec le meurtre.

Hier soir, deux hommes ont été arrêtés après que des policiers armés ont fait une descente dans une maison à Boston, Lincs. Ils ont depuis été libérés sans suite.

La mère de Lillia, Lina, aurait travaillé à seulement 10 pieds de distance en regardant ses filles depuis la fenêtre.

Elle a été la première à se précipiter au secours de sa fille dans la rue pavée, qui abrite également des cabinets juridiques et comptables, des esthéticiennes et des restaurants.

Un local a déclaré: «Sa mère avait une entreprise à l’intérieur. Elle travaillait depuis un bureau sur son ordinateur portable et le faisait depuis quelques mois.

« C’est seulement une rue tranquille alors elle les laissait jouer dehors.

« Je pense qu’ils avaient un hula-hoop et une poussette. Je suis sûr qu’elle aurait été à l’intérieur.

‘JUSTE UNE PETITE FILLE’

Un autre habitant qui connaît extrêmement bien la famille a déclaré : « C’est horrible. J’ai parlé à Lillia à 16 heures hier et elle m’a dit : “Au revoir, à demain”.

Un autre ami de la famille a déclaré au Sun : “Ce n’est qu’une mauvaise blague. Elle était si petite. Je lui coupais les cheveux il y a seulement quelques jours.

“Il n’y a plus d’humanité dans cet endroit – aucune. Que quelqu’un fasse cela est inhumain.

Quelques jours plus tôt, les filles avaient préparé un gâteau pour leur père, Aurejlius, pour son anniversaire et mis une photo sur les réseaux sociaux.

C’est la tragédie la plus choquante qui soit jamais arrivée à notre petite ville. je suis juste sans voix Jonathan Newton

Les détectives ont déclaré hier avoir arrêté deux hommes en lien avec l’attaque, qui a eu lieu à 18h20 jeudi à Fountain Lane.

Ils ont refusé de révéler sur quelles infractions les suspects étaient interrogés.

Un porte-parole de la force a ajouté hier : « Nous pensons qu’il s’agit d’un incident isolé.

«Nous poursuivons des recherches approfondies et avons engagé un certain nombre de ressources dans cette enquête.

“Vous verrez plus d’officiers patrouiller dans la zone et nous avons un grand nombre de détectives spécialisés qui ont été amenés pour aider.”

Paul Skinner, le chef du conseil de Boston, a déclaré: «La ville est unie dans le deuil suite à la mort très triste et tragique d’une fillette de neuf ans.

Le surintendant en chef de la police du Lincolnshire, Martyn Parker, a exhorté les Britanniques à appeler le 999 s’ils voient le suspect Crédit : Sky News

Lillia a été poignardée. Une enquête pour meurtre a été lancée Crédit : PA

Elle jouait avec sa petite sœur avant l’horrible attaque, a-t-on rapporté 1 crédit

“Nous ne pouvons pas imaginer une seconde la douleur que vivent la famille et les amis de la jeune fille et nos plus sincères condoléances leur sont adressées.”

M. Skinner a déclaré qu’en signe de respect, le conseil mettrait un drapeau en berne.

Les habitants au cœur brisé ont raconté leur horreur face à la “tragédie la plus choquante qui ait jamais frappé la ville”. Beaucoup ont visité la scène pour déposer des fleurs.

Une note attachée à un bouquet de roses roses se lit comme suit : “Je suis désolé que ce monde cruel vous ait coûté la vie, belle fille.

“Puissiez-vous être dans les bras des anges.”

Le chauffeur de taxi Jonathan Newton, 55 ans, a déclaré: “Nous sommes une communauté très unie ici et la ville est profondément secouée par cette tragédie.

“C’était juste une petite fille. Comment quelqu’un a-t-il pu faire ça à une fillette de neuf ans ?

“C’est la tragédie la plus choquante qui ait jamais frappé notre petite ville. Je suis juste sans voix.”

L’ancienne école de Lillia a également rendu hommage. Le personnel de la Holy Trinity Pre-School a déclaré que la communauté était “choquée et désolée” d’entendre les “nouvelles dévastatrices”.

La famille de Lillia est soutenue par des agents spécialement formés ce soir.

En 2016, Boston était la capitale du meurtre de l’Angleterre et du Pays de Galles, selon les données du Home Office enregistrant les crimes pour 100 000 habitants.

Le bourg a enregistré le plus grand nombre de meurtres et de tentatives de meurtre.

Roberts Buncis, 12 ans, a été poignardé à mort à Boston il y a deux ans.

Ce matin, son père Edgars s’est adressé avec émotion aux parents et aux frères et sœurs de Lillia.

“Chère famille, vous traverserez l’enfer. Soyez forts, prenez toute l’aide que vous pouvez obtenir”, a-t-il déclaré.

“Mon fils a été poignardé à mort le 12 décembre 2020, et je vis toujours avec ça et je pense que ça ne finira jamais. C’est tellement triste.

“Où allons-nous, qu’est-ce qui ne va pas avec ce monde, qu’est-ce qui ne va pas avec Boston… Je te dirais des milliers de mots mais je ne sais pas quoi dire… sois fort, aime ceux que tu as.”

Matt Warman, député de Boston et Skegness, a déclaré que ses pensées allaient à la famille de la jeune fille.

Il a déclaré: «Des nouvelles profondément choquantes à Boston. Mes pensées vont à la famille de la fille impliquée.

“J’ai parlé à des officiers supérieurs localement et je suis extrêmement reconnaissant pour tout le travail des services d’urgence.”

Toute personne ayant des informations ou ayant vu l’homme dans la vidéosurveillance est priée d’appeler le 101, en citant l’incident 419 du 28 juillet.

Ceux qui souhaitent rester anonymes peuvent le signaler via l’association caritative indépendante CrimeStoppers au 0800 555 111 ou en ligne.

La surintendante principale Kate Anderson fait une déclaration sur les lieux Crédit : PA

Une peluche rose a été laissée parmi les hommages par le cordon de police ce matin Crédit : PA

Des officiers médico-légaux ont été vus travailler sur les lieux aujourd’hui 1 crédit

Les habitants au cœur brisé ont laissé des fleurs et des notes de condoléances Crédit : PA

Les flics disent que la zone le restera dans un avenir prévisible Crédit : PA