Lillegard a été la première femme élue présidente du village du comté de McHenry en 1975 – Shaw Local

Lorsque le village de McHenry Shores a été incorporé, Rose Lillegard a été la première greffière de la ville.

En 1975, Lillegard est élu président du village. Selon les reportages de l’époque, Lillegard a été la première femme choisie pour diriger un village du comté de McHenry.

Elle est décédée le 1er mai à l’âge de 85 ans, a annoncé sa famille.

Lillegard a remporté l’élection avec 121 voix, battant l’ancien président du village qui a obtenu 71 voix, et un autre challenger qui en avait 63, selon des reportages.

Après avoir quitté ses fonctions en 1979, les responsables du village ont écrit une proclamation la remerciant pour son travail.

« Si elle voulait aborder le problème, elle devait être maire pour le faire. Être élu améliorerait les choses. — Mary Lentini, la soeur de Rose Lillegard

McHenry Shores n’est plus un village – les habitants ont ensuite voté pour dissoudre la ville – mais Lillegard se souvient avec émotion de ces années, a déclaré sa sœur, Mary Lentini, 88 ans, de Libertyville.

« Elle a couru pour cela … et a cru qu’il y avait des choses qui pourraient être – je ne veux pas dire améliorées – mais instituées » pour la petite ville, a déclaré Lentini. « Elle a gagné les élections et elle s’est présentée avec. Elle en était très fière. »

À l’époque, se présenter aux élections n’était pas «un truc de femme», a déclaré Lentini.

Mais sa sœur pensait que « si elle voulait régler le problème, elle devait être maire pour le faire. Être élu améliorerait les choses », a déclaré Lentini.

Après avoir quitté ses fonctions, Lillegard a ouvert Some Other Nuts au centre-ville de McHenry.

Situé sur Green Street, le magasin se trouvait dans l’ancienne vitrine de Ben Franklin. Selon un article du Northwest Herald de 1991, Lillegard a commencé dans un espace loué de 2 100 pieds carrés et a ensuite acheté l’unité adjacente. Elle a finalement acheté l’ensemble du bâtiment de 7 100 pieds carrés et l’a agrandi à nouveau.

« Elle a toujours été capable de relever de grands défis », a déclaré Lentini.

Les noix étaient également dans le sang de la famille.

Leurs grands-parents dirigeaient la County Fair Nut Company à Chicago, a déclaré la fille de Lentini, Meriann Negovetich. Plus tard, les parents de Lentini et Lillegard l’ont dirigé sous le nom d’Ace Pecans, également à Chicago.

Lentini et son mari ont ouvert Some Other Nuts à Libertyville, et Lillegard a ouvert son magasin du même nom à McHenry, a déclaré Lentini.

« Nous avons ouvert nos propres magasins et obtenu notre produit de la société de notre mère », a déclaré Lentini.

Leur frère a ensuite fondé Terri Lynn Fundraising à Elgin, du nom de sa fille, a déclaré Lentini.

« Nous devenions toujours fous », a déclaré Lentini.