Lille vs Paris Saint-Germain – Rapport de match de football – 21 août 2022

Kylian Mbappe a marqué le but le plus rapide en Ligue 1 depuis 30 ans pour mettre les champions du Paris Saint-Germain sur la voie d’une victoire fulgurante 7-1 à Lille dimanche alors qu’ils poursuivaient leur début de saison à 100%.

Mbappe n’a mis que huit secondes pour lancer le ballon dans le filet lillois après avoir été piégé par Lionel Messi, égalant le record établi en 1992 par Michel Rio pour Caen contre Cannes.

La star de la Coupe du monde de France a réalisé un tour du chapeau alors qu’il y en avait deux pour Neymar, un pour Messi et un autre pour l’arrière volant Achraf Hakimi dans une démonstration dévastatrice de leurs prouesses et de leur domination dans la ligue française.

Le PSG a marqué 17 buts lors de ses trois premiers matchs de la saison et compte deux points d’avance sur Lens et Marseille, tous deux vainqueurs samedi.

Dimanche a également vu des succès à domicile pour Clermont et le Stade rennais et des victoires à l’extérieur pour Auxerre et Brest alors qu’ils marquaient tous deux leurs premières victoires de la nouvelle campagne.

Le week-end a également vu un total de 11 cartons rouges pour la première fois en 30 ans, dont quatre alors que le nouveau promu Auxerre a gagné 2-1 à Montpellier.

Le gardien auxerrois de 35 ans Benoit Costil, ancien des Girondins Bordeaux, a encaissé un but pour son 29e match consécutif en Ligue 1 alors que Mamadou Sakho donnait l’avantage à Montpellier.

Mais Sakho a ensuite cédé le penalty que Mathias Autret a transformé en vainqueur à la 75e minute, cinq minutes après l’égalisation de Nuno da Costa pour Auxerre. Les deux camps se sont retrouvés à neuf hommes.

Angers a fait expulser Halid Sabanovic après 34 minutes, après quoi Brest en a profité pour s’imposer 3-1 grâce à un doublé de Jérémy Le Douaron.

Saif-Eddine Khaoui a marqué devant Kasper Schmeichel à la sixième minute alors que le Clermont Foot battait Nice 1-0 à domicile pour se hisser à la cinquième place du classement. Nice a fait expulser Mario Lemina pour un mauvais tacle puis Jean-Clair Todibo pour dissidence dans les 10 dernières minutes de la partie.

Rennes a également remporté son premier match de la saison en prenant le dessus sur Ajaccio avec des buts de Martin Terrier et Arthur Theate de part et d’autre du score de Mounaim El Idrissy pour le club corse.

Toulouse a riposté pour faire match nul 2-2 à domicile contre Lorient après avoir pris du retard dès la deuxième minute.