Le Paris Saint-Germain a raté une chance de revenir au sommet de la Ligue 1 après avoir été tenu à un match nul 0-0 à Lille, qui a conservé la pole position dimanche devant Lyon.

Lille compte 33 points et une différence de buts supérieure à Lyon, qui a remporté 4-1 à Nice samedi, tandis que le PSG, troisième, est à un point après avoir gaspillé un certain nombre d’occasions dans un match décousu à Lille.

Les visiteurs ont raté l’attaquant brésilien Neymar en raison d’une blessure à la cheville et semblaient édentés devant dans la première demie, bien que le gardien de but local Mike Maignan ait bien fait pour empêcher Jose Fonte de marquer un but contre son camp à la 45e minute.

Thilo Kehrer avait pris la tête juste au milieu de la première mi-temps et Moise Kean a frappé le filet latéral avec un premier tir à la 51e minute alors que le PSG activait la chaleur après la pause.

Kean et Marquinhos n’ont pas réussi à tourner dans un centre bas par le travailleur Angel Di Maria, qui a tiré toutes les ficelles du PSG en l’absence de Neymar et Kylian Mbappe, qui est venu en tant que remplaçant tardif à son 22e anniversaire.

L’équipe locale, réduite à des raids sporadiques après avoir dominé la possession dans les 15 premières minutes, s’est rapprochée à la 75e minute lorsque le gardien du PSG Keylor Navas a fait demi-tour sur le poteau par Burak Yilmaz.