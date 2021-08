Lille vs Paris Saint-Germain – Compte-rendu du match de football – 1er août 2021

Le milieu de terrain portugais Xeka a marqué le seul but alors que le champion de Ligue 1 Lille a battu le vainqueur de la Coupe Paris Saint-Germain 1-0 en Trophée des Champions dimanche.

Cette victoire offre à l’entraîneur lillois Jocelyn Gourvennec un trophée pour son premier match depuis le remplacement de Christophe Galtier.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Galtier a guidé Lille vers l’un des plus gros bouleversements du football français, mais est ensuite parti pour rejoindre Nice, Gourvennec prenant le relais à Lille à l’intersaison et aidant le club du nord à remporter le trophée pour la première fois.

Xeka a réglé un match serré à Tel Aviv avec une belle frappe du bord de la surface de réparation qui a battu le gardien Keylor Navas et a trouvé la lucarne juste avant la mi-temps.

Lille a battu et fait match nul contre le PSG la saison dernière sans encaisser de but, et a gardé une autre cage inviolée cette fois malgré la vente du gardien remplaçant Mike Maignan à l’AC Milan.

Le championnat de France débute vendredi.

Le PSG visite le promu Troyes samedi et Lille est à Metz dimanche.