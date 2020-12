Lille a réduit l’avance de la Ligue 1 du Paris Saint-Germain à deux points dimanche après que les buts de Jonathan David et Yusuf Yazici en deuxième période aient donné aux Nordistes une victoire 2-1 à domicile contre Monaco.

L’équipe de Christophe Galtier n’a désormais perdu qu’un seul match de compétition cette saison, et elle s’est déjà qualifiée pour la Ligue Europa 32 dernières.

Ils comptent désormais 26 points en 13 matches de Ligue 1, deux devant Marseille qui ont deux matches en cours dans un tableau où les six premières équipes sont à cinq points l’une de l’autre.

Monaco, qui avait remporté ses quatre derniers matches, a réduit les arriérés à la dernière minute grâce à Pietro Pellegri mais retombe à la cinquième place du tableau avec 23 points.

La mi-temps d’ouverture au stade Pierre-Mauroy n’a pas été à la hauteur des attentes, Lille ne créant que quelques demi-chances grâce à Jonathan Bamba.

Mais l’équipe a accéléré la vitesse après la pause, et ils ont été récompensés à la 53e minute lorsque David a été retrouvé non marqué par Jonathan Ikone et a ébréché le ballon devant Vito Mannone.

Niko Kovacs a fait deux changements, faisant venir Cesc Fabregas pour Wissam Ben Yedder et Fode Ballo Toure pour Caio Henrique mais sans effet.

La substitution par Galtier de David par Yazici à la 62e était en revanche productive, l’attaquant turc doublant l’avantage de l’équipe locale trois minutes plus tard sur la passe de Burak Yilmaz à la fin d’une contre-attaque rapide.

Monaco n’a répondu que dans la dernière minute, avec Pellegri écrasant le ballon avant de tirer à la maison depuis la passe de Fabregas, mais il était trop peu trop tard.

Lyon passera à égalité de points avec Lille s’il battait Metz plus tard dimanche