Lille sacré champion de Ligue 1; La Juventus se faufile en Ligue des Champions – Tour d’horizon de l’Euro | Actualités du football

Lille a été sacré champion de Ligue 1 après une victoire 2-1 à Angers lors de la dernière journée de la saison.

C’est leur premier titre en 10 ans et ce n’est que la deuxième fois en neuf saisons que le Paris Saint-Germain ne termine pas en tête du classement.

PSG a gagné 2-0 à Brest mais avait besoin d’une erreur de la part des dirigeants lillois et ce n’était pas à venir.

Alors que cela aurait pu être une journée nerveuse pour Lille, la frappe de Jonathan David à la 11e minute les a mis en route très tôt dans l’ouest de la France.

Bien que les chances aient été rares, ils ont doublé leur avance dans le temps d’arrêt de la première mi-temps lorsque Burak Yilmaz a marqué du point de penalty.

Renato Sanches aurait pu mettre le jeu au lit peu de temps après la mi-temps pour repousser une chance glorieuse, même si cela importait à la fin.

Image:

Timothy Weah célèbre la victoire de Lille en Ligue 1



Le but de consolation de Brest est venu profondément dans le temps d’arrêt de la deuxième mi-temps grâce à un Angelo Fulgini but et les hommes de Christophe Galtier n’ont jamais semblé en difficulté.

C’est la quatrième fois dans l’histoire de Lille qu’ils sont sacrés champions de France alors qu’ils terminent à un point d’avance sur le PSG.

Leur victoire 1-0 à Brest est survenue grâce à un but contre son camp de Romain Faivre et à une frappe de Kylian Mbappe au milieu de la seconde période. Neymar avait raté le match avec les scores toujours égaux pour les hommes de Mauricio Pochettino.

Monaco avait besoin des deux équipes au-dessus d’eux pour perdre et pour battre Lentille magnifiquement s’ils devaient capturer un titre improbable, mais ne pourraient faire match nul 0-0 pour terminer leur campagne.

Au bas du tableau, NantesDéfaite 2-1 à domicile pour Montpellier les vit relégués aux côtés de Nîmes et de Dijon.

La Juve se faufile dans la Ligue des champions

Image:

Alvaro Morata a marqué alors que la Juventus assurait le football de la Ligue des champions



Juventus‘4-1 déroute de Bologne était suffisant pour assurer le football de la Ligue des champions la saison prochaine aux dépens de Naples.

L’équipe d’Andrea Pirlo avait besoin de Naples ou de l’AC Milan pour perdre des points et gagner le dernier jour ou risquer une campagne en Ligue Europa.

Federico Chiesa a mis la Juve en tête après seulement six minutes avant qu’Alvaro Morata et Adrien Rabiot ne marquent trois buts à la pause.

Lorsque Morata a ajouté une seconde peu de temps après la mi-temps pour s’assurer que la Vieille Dame n’allait pas déraper, tous les yeux se sont tournés vers les autres matchs, malgré la consolation tardive de Riccardo Orsolini.

Le penalty de Franck Kessie en première mi-temps AC Milan 1-0 à Atalanta et malgré une fin nerveuse, il a marqué une seconde de la place dans le temps d’arrêt pour s’assurer que l’AC a devancé ses adversaires à la deuxième place et a réservé une place dans l’élite européenne dans le processus.

Mais plus au sud, Napoli ne pouvait pas voir au milieu de la table Hellas Vérone. Amir Rrahmani les a mis en tête à l’heure, seulement pour que Davide Faraoni les rattrape neuf minutes plus tard.

Les hommes de Gennaro Gattuso n’ont pas pu forcer un vainqueur et ont glissé hors du top quatre, l’AC et la Juve assurant leurs places aux côtés des champions de l’Inter Milan et de l’Atalanta.

Des champions Inter Milan battu Udinese 5-1 plus tôt dans la journée pour couronner leur formidable campagne de titres.