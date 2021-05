Lille met fin à la domination du PSG pour remporter le titre de Ligue 1 pour la première fois en 10 ans

Lille a mis fin à la domination du Paris Saint-Germain pour remporter le titre de Ligue 1 après avoir battu Angers 2-1 dimanche.

Les Dogues deviennent champions de France pour la cinquième fois de leur histoire – leur dernier titre remonte à 2011, alors qu’Eden Hazard faisait partie de l’équipe. Le club a également remporté la ligue en 1933, 1946 et 1954.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Carnet: PSG oeil Salah si Mbappe part

– Le PSG lance un kit inspiré de la marque Jordan

Le PSG n’a pas réussi à remporter le titre pour la première fois depuis 2017, lorsque Kylian Mbappe a conduit Monaco à la gloire de la Ligue 1. Les Parisiens ont remporté sept des neuf dernières campagnes (2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 et 2020) mais ont échoué cette année.

Bien qu’elle ait terminé quatrième la saison dernière et deuxième lors de la campagne précédente, l’équipe de Christophe Galtier ne figurait pas parmi les favoris pour le titre cette fois-ci. Cependant, ils avaient été en tête du classement pendant 18 des 37 semaines de la saison contre neuf semaines pour le PSG et trois semaines pour Lyon.

« C’est une excellente performance. C’est incroyable », a déclaré Galtier, qui devrait quitter l’équipe qu’il a prise en charge alors qu’ils devaient se battre pour la relégation en 2017.

« Ce fut une journée longue et difficile, nous étions sous beaucoup de pression et battre le PSG lors de la dernière journée est exceptionnel », a déclaré Galtier. « Le mérite revient aux joueurs. Cette équipe a marqué des points contre leurs rivaux au titre. Je ne peux pas oublier qu’ils ont battu le PSG à l’extérieur après avoir perdu contre Nîmes à domicile. »

« J’adore cette équipe. J’adore ces joueurs. »

Lille a remporté son cinquième titre de champion de France de l’histoire du club, mettant fin à la course de neuf ans du PSG en Ligue 1. LOIC VENANCE / AFP via Getty Images

Lille a été constant tout au long de la saison et reste invaincu lors des matches contre les plus proches rivaux du PSG, Lyon et Monaco. Ils ont également le meilleur bilan à l’extérieur de la ligue avec 43 points en 18 matchs et n’ont concédé que 22 buts – un meilleur bilan défensif que Manchester City, le Bayern Munich et l’Inter Milan lors de leurs campagnes de titre cette saison.

Malgré quelques revers au sein du club tout au long de la saison avec un changement de propriétaire et de président et le départ du directeur sportif Luis Campos, Galtier et son équipe ont quand même réussi à rester concentrés sur l’une des courses au titre les plus excitantes d’Europe cette saison.

Outre une grande force collective et le parfait mélange de jeunesse et d’expérience, cette équipe lilloise a également misé sur l’éclat de l’individu.

Mike Maignan a réalisé une merveilleuse saison dans les buts, tandis que le duo d’arrière central de Jose Fonte (37 ans) et Sven Botman (21 ans) a été le meilleur du pays. Au milieu de terrain, le capitaine Benjamin André (30 ans) a montré l’exemple, guidant d’énormes talents tels que Boubakary Soumare (22 ans) et l’ancien joueur du Bayern Renato Sanches (23 ans).

À l’avant, Burak Yilmaz était dans une forme sensationnelle lors de la dernière ligne droite de la campagne, marquant six buts au cours des cinq derniers matches.

L’international turc n’avait jamais joué en dehors de son pays, mais à 35 ans, il a été l’un des artistes les plus remarquables et en lice pour remporter le titre de joueur de Ligue 1 de la saison.

Cela complique une campagne décevante pour le PSG, qui a fait appel à Mauricio Pochettino pour remplacer Thomas Tuchel en janvier après avoir subi un début de saison difficile.

Plus tôt ce mois-ci, le club a été expulsé des demi-finales de la Ligue des champions après une défaite totale de 4-1 face à City.

Le PSG a encore remporté un trophée majeur cette saison après avoir battu Monaco 2 à 0 pour remporter la Coupe de France, et ils l’ont fait sans Neymar, suspendu.