PARIS: Lille, leader de la ligue, a été vendu à un fonds d’investissement basé au Luxembourg alors que les retombées d’un accord télévisé échoué continuent d’avoir un impact financier sur les clubs français.

Lille a déclaré dans un communiqué que la vente de Gerard Lopez à Callisto Sporting, une filiale de Merlyn Partners, s’était déroulée vendredi.

Compte tenu des difficultés récentes en première division française et surtout de l’incertitude entourant les droits TV du championnat français, il est important pour Lille d’avoir un propriétaire de référence, connu pour être financièrement solide, comme Merlyn », a déclaré Lopez sur le site du club.

Lopez et le directeur du football Luis Campos, un dénicheur de talents renommé avec un vaste réseau en Europe et en Amérique du Sud, sont tous deux partis avec effet immédiat. Campos a été immédiatement lié au géant anglais Manchester United.

Lopez a été remplacé par l’ancien président rennais Olivier Letang, ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain. Marc Ingla a démissionné de ses fonctions de directeur général mais reste au conseil d’administration.

Nous croyons fermement au potentiel du club et nous travaillerons pour réaliser le plein potentiel de Lille, a déclaré Merlyn dans un communiqué. Nous entendons donner à Olivier Letang et à son équipe les moyens nécessaires pour réussir dans leurs nouvelles fonctions.

Le club du nord devrait encore 123 millions d’euros (150 millions de dollars) sur les 225 millions d’euros (276 millions de dollars) empruntés aux créanciers JP Morgan et Elliott Management, souscrit des emprunts sur son terrain d’entraînement et doit régler les dettes historiques de son ancien propriétaire.

Lille a déclaré que Merlyn réduirait considérablement ces dettes et que de nouveaux fonds seraient injectés dans le club.

Sur le terrain, Lille se porte très bien, perdant seulement deux des 21 matchs au total au niveau national et en Ligue Europa avant le match de dimanche avec le champion en titre du PSG, qui occupe la deuxième place.

L’entraîneur lillois Christophe Galtier avait une relation de travail solide avec Lopez, mais il a également salué l’arrivée de Letang.

Olivier a fait un travail remarquable avec Reims, Paris et Rennes et avec lui je pense que nous allons profiter encore plus de bons moments, a déclaré Galtier.

L’effondrement de l’accord de quatre ans sur les droits de diffusion du football français avec Mediapro a perturbé les plans financiers dans une saison déjà frappée par une pandémie et pourrait entraîner des ventes généralisées lorsque la fenêtre de transfert ouvrira le mois prochain. La France est déjà considérée comme une ligue vendeuse, mais les clubs devraient être contraints de vendre plus tôt que prévu.

Quelques mois à peine après le début de son contrat avec Mediapro, Frances Ligue de Football Professionnel (LFP) a récemment mis fin à un accord qui devait valoir plus de 3 milliards d’euros (3,6 milliards de dollars) pour les 20 équipes de premier plan.

Mediapro a manqué un paiement prévu en octobre de 172 millions d’euros (209 millions de dollars) pour téléviser des jeux sur son nouveau réseau Telefoot. Un autre pour 152,5 millions d’euros (185 millions de dollars) n’a pas été réalisé ce mois-ci.

