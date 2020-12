LOS ANGELES: Damian Lillard a marqué 21 de ses 31 points en seconde période, et CJ McCollum a récolté 20 points et 11 passes décisives lors de la victoire 115-107 des Portland Trail Blazers sur les Lakers de Los Angeles lundi soir.

Gary Trent Jr. a égalé son record de carrière avec sept points à 3 points tout en marquant 28 points lors de la deuxième victoire consécutive des Blazers contre les Lakers au Staples Center.

LeBron James a récolté 29 points, neuf rebonds et six passes pour les champions de la NBA, qui sont tombés à 2-2 lors de leur ouverture à domicile. Dennis Schrder a ajouté 24 points, mais la séquence de 59 victoires consécutives des Lakers en prenant les devants au quatrième quart a été cassée.

Anthony Davis a récolté 13 points et 10 rebonds dans un retour provisoire d’une absence d’un match en raison d’un mollet meurtri.

Trent a profité de l’absence de Carmelo Anthony pour un temps de jeu plus long et est allé 10 sur 14 du terrain tout en terminant à deux points de son sommet en carrière.

Los Angeles est resté proche avec des matchs solides de James et Schrder, qui apprécient clairement ses affrontements avec Lillard, mais leurs coéquipiers ont largement lutté lors de la deuxième nuit d’un match consécutif.

Les Lakers ont fait une course de 15-0 au début de la seconde période et ont pris une avance d’un point dans la quatrième, mais Lillard et McCollum ont échangé de gros tirs dans la dernière ligne droite. Portland a terminé sur une poussée de 12-6.

TIP-INS

Blazers: Anthony et Nassir Little ont raté le match selon les protocoles de santé de la NBA. … Zach Collins s’est absenté avec une blessure à la cheville gauche.

Lakers: Alex Caruso a raté le match selon les protocoles de santé de la NBA. … Los Angeles n’a obtenu que 23 points de banc, menés par les neuf de Montrezl Harrell.

SUIVANT

Blazers: chez Clippers mercredi.

Lakers: aux Spurs mercredi.

___

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports