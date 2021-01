PORTLAND, Oregon: Damian Lillard a récolté 39 points, dont six à 3 points, et les Portland Trail Blazers au repos ont sauté tôt contre les Knicks de New York en route vers une victoire de 116-113 dimanche soir.

Anfernee Simons a ajouté 16 points sur le banc pour les Blazers, qui ont mené par jusqu’à 25 points avant de voir leur avantage s’échapper au dernier quart.

Immanuel Quickley a marqué 31 points sur le banc et Julius Randle en a ajouté 25 pour les Knicks.

Le pointeur 3 de Quickley a permis aux Knicks de passer 96-91 à 7:13 à gauche. Mais le layup de Robert Covington et le pointeur 3 de Lillard ont porté Portland 101-91.

La mise en page de Randle l’a réduit à 106-98 avec 2:39 à faire. Quickley a réussi trois lancers francs pour en faire 106-102 avec 1:33 à faire.

Après le dunk de Mitchell Robinson avec 19 secondes à jouer, l’ancien Knick Carmelo Anthony a effectué une paire de lancers francs pour prolonger l’avance de Portland à 112-106.

Quickley a cédé à Mitchell Robinson pour un dunk alley-oop pour réduire le déficit de New York à 114-111 avec 10 secondes à jouer, mais à la fin, les Knicks n’ont pas pu rattraper.

Les Blazers (9-6) s’adaptaient toujours à la perte de la garde CJ McCollum avec une fracture capillaire au pied gauche. Rodney Hood a commencé à la place de McCollum pour le deuxième match. Portland était également sans grand homme Jusuf Nurkic à cause d’une fracture du poignet droit.

En dépit d’être en désavantage numérique, les Blazers étaient bien reposés après qu’une paire de matchs programmés la semaine dernière contre Memphis aient été reportés en raison du protocole de coronavirus et de la recherche des contacts parmi les Grizzlies.

Le dernier match de Portland était une défaite 125-104 contre les Spurs de San Antonio lundi dernier.

Les Knicks (8-10) étaient sans Reggie Bullock à cause d’un cou endolori. Frank Ntilikina, absent depuis le 29 décembre en raison d’une entorse au genou droit, était disponible mais n’a pas joué. Austin Rivers est revenu après avoir raté deux matchs avec un mal d’Achille droit.

Lillard était chaud au début, marquant 10 points alors que les Blazers prenaient une avance de 19-11. Portland était en hausse de 37-24 après le premier quart.

Portland menait par pas moins de 22 points en première mi-temps, entrant dans la pause avec un avantage de 70-50. Lillard a mené tous les buteurs avec 18 points et a été 3 en 3 sur une distance de 3 points en passant Chauncy Billups pour le 16e sur la liste de tous les temps pour 3s faits.

Les Knicks se sont rassemblés au troisième quart, tirant à 82-69 sur le layup de RJ Barrett. Ils ont battu Portland 27-19 et sont entrés dans la dernière période derrière 89-77.

TIP INS

Knicks: C’était le troisième d’un voyage de quatre matchs. … Les Knicks sont entrés dans le match avec la deuxième meilleure cote défensive de la ligue. … New York sortait d’une défaite 103-94 à Sacramento vendredi. … Randle a fait une faute avec 16,6 secondes à jouer.

Trail Blazers: Damian Lillard a annoncé sur Instagram que lui et sa fiancée avaient accueilli des jumeaux jeudi. Il a écrit Appelez-moi maintenant Daddy Dame.

SUIVANT

Les Knicks visitent le Utah Jazz mardi.

Les Trail Blazers accueillent le Thunder d’Oklahoma City lundi.

___

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports