Liljegren échangé aux Sharks par les Maple Leafs contre Benning, choix

Timothy Liljegren a été échangé aux Sharks de San Jose par les Maple Leafs de Toronto mercredi.

Toronto a reçu le défenseur Matt Benning, un choix de troisième ronde au repêchage 2025 de la LNH et un choix de sixième ronde au repêchage 2026 de la LNH. Les Sharks détiennent les sélections de troisième ronde de 2025 précédemment détenues par les Oilers d’Edmonton et l’Avalanche du Colorado, et les Maple Leafs recevront la sélection précédente dans le cadre de cet échange.

Liljegren, un défenseur de 25 ans, a disputé l’un des 10 matchs des Maple Leafs cette saison après avoir terminé avec 23 points (trois buts, 20 passes) en 55 matchs pour Toronto la saison dernière, alors qu’il a également récolté une passe en six Matchs des séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Sélectionné par les Maple Leafs au premier tour (17e au total) du repêchage 2017 de la LNH, il totalise 65 points (14 buts, 51 passes) en 197 matchs de saison régulière et une passe en 13 matchs éliminatoires.

Benning, 30 ans, n’a marqué aucun point en sept matchs cette saison pour San Jose. Sélectionné par les Bruins de Boston en sixième ronde (175e au total) du repêchage 2012 de la LNH, il totalise 102 points (17 buts, 85 passes) en 464 matchs de saison régulière pour les Sharks, les Oilers et les Predators de Nashville, et cinq passes décisives en 24 matchs éliminatoires.

Toronto (5-4-1), qui a mis fin à une séquence de trois matchs avec une victoire de 6-4 contre les Jets de Winnipeg lundi, accueillera le Seattle Kraken jeudi (19 h HE; TSN4, KONG, KING 5, KHN).

San Jose (2-7-2), après avoir remporté ses deux premières victoires de la saison – 5-4 en prolongation contre le Utah Hockey Club lundi et 4-2 à domicile contre les Kings de Los Angeles mardi – accueille les Blackhawks de Chicago jeudi (22 h 30 HE; CHSN, NBCSCA, SN360, SN).