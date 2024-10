Liljegren, Compher, Motte, Pacioretty, Vinik

Il n’est pas surprenant que le défenseur Timothy LiljegrenLe temps passé avec les Maple Leafs de Toronto touche peut-être à sa fin. L’ancien 17e choix au total du repêchage 2017 de la LNH n’a disputé qu’un seul match avec les Maple Leafs jusqu’à présent en saison régulière et il ne semble pas que l’organisation soit prête à étendre beaucoup ce total.

En tant que candidats commerciaux évidents, Harman Dayal et James Mirtle de The Athletic (Abonnement requis) a proposé trois prétendants potentiels aux services de Liljegren. La paire répertorie le Club de hockey de l’Utah, les Sharks de San Jose et les Kings de Los Angeles comme trois équipes ayant besoin d’un défenseur droitier déplaçant la rondelle.

Ces trois éléments ont du sens pour plusieurs raisons. L’Utah est absent Sean Durzi et Jean Marin pendant une grande partie de la saison régulière 2024-25 en raison d’une intervention chirurgicale et pourraient utiliser un palliatif à court terme pour leurs quatre premiers. Les Kings sont confrontés à un dilemme similaire avec le départ de Matt Roy pendant l’intersaison et une blessure à long terme en pré-saison contre All-Star Drew Doughty. Les Sharks ne frappent pas aussi désespérément que les deux autres options, mais portent trois défenseurs droitiers au-delà de leurs valeurs maximales.

Le départ de Liljegren de Toronto semble moins une question de « si » que de « quand » à ce stade du match. Il a montré des capacités parmi les quatre premiers tout au long de son séjour à Toronto, mais plusieurs entraîneurs ne lui ont pas fait confiance pour jouer dans des situations importantes.

