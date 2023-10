Par Tiffanie Turnbull

nouvelles de la BBC

29 octobre 2023

Légende, La mort de Lilie James a déclenché des discussions sur la sécurité des femmes

Jeudi, alors que l’Australie se réveillait avec la nouvelle qu’un corps avait été retrouvé dans les toilettes d’une école privée d’élite de Sydney, l’horreur s’est répandue dans tout le pays.

La police était arrivée à l’école de la cathédrale St Andrew juste avant minuit, après un appel triple zéro effrayant.

Là, ils ont été confrontés à une “scène de confrontation” : Lilie James, entraîneur de water-polo de 21 ans, décédée et gravement blessée à la tête.

Les détectives pensent qu’elle a été assassinée – apparemment avec un marteau – quelques heures plus tôt, selon les médias locaux citant des sources anonymes.

CCTV aurait filmé son collègue, l’entraîneur de hockey Paul Thijssen, âgé de 24 ans, entrant dans la salle de bain après elle. Thijssen, qui a également appelé les autorités, est ensuite ressorti seul.

Bien que la police n’ait fait aucun commentaire public sur un motif potentiel, les médias locaux ont rapporté que Mme James avait récemment mis fin à sa relation avec Thijssen. Ils ne se voyaient que depuis cinq semaines.

Thijssen avait disparu après avoir reçu une information du Vaucluse, et la police a lancé une vaste chasse à l’homme centrée sur la banlieue au bord de la falaise.

Là, ils ont trouvé des objets “associés à l’homicide” – prétendument l’arme du crime – dans une poubelle, et vendredi matin, un corps dont il a été confirmé plus tard qu’il s’agissait de Thijssen.

« Nous avons été volés »

Alors que les amis et la famille comptaient sur la mort de Mme James, ils se souvenaient d’elle comme d’une gentille amie et d’une sportive passionnée.

En plus du water-polo, elle aimait danser et nager, pratiquant les deux en compétition lorsqu’elle était adolescente. Et elle avait étudié le commerce du sport à l’université, tout en travaillant à l’école.

“Elle était dynamique, extravertie et très aimée de sa famille et de ses amis”, a déclaré la famille de Mme James dans un communiqué.

“Nous sommes dévastés et navrés.”

Mme James nous a été “volée”, a écrit un ami de la famille, Daniel Makovec, dans un appel à fonds pour la famille.

“Nous pleurerons cette perte pour toujours”, a-t-il déclaré.

Source des images, Google Maps Légende, L’école de la cathédrale St Andrew est en plein cœur de Sydney

Dans une note adressée aux parents, la directrice de l’école de la cathédrale Saint-André a déclaré qu’elle était profondément inquiète pour toutes les personnes impliquées.

“Les horreurs du mal ne définissent pas et ne définiront pas notre communauté, c’est mon serment”, a déclaré Julie McGonigle.

M. Thijssen, de nationalité néerlandaise, était un ancien capitaine sportif de l’école avant de devenir membre du personnel.

Le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a également adressé ses condoléances à la famille de Mme James, qualifiant sa mort de « crime horrible et horrible ».

“[It is] l’un des pires que j’ai vu dans ma vie publique, et je ne peux qu’imaginer ce que [the] ma famille traverse cette épreuve en ce moment”, a-t-il déclaré.

Un problème « insidieux »

L’affaire a relancé le débat sur la manière dont l’Australie a longtemps lutté pour faire avancer ce qui est souvent appelé une « épidémie » de violence domestique dans le pays.

Au cours des dix derniers jours seulement, trois femmes – l’Australienne Krystal Marshall, une femme anonyme de Canberra et Mme James – auraient toutes été tuées par des hommes qu’elles connaissaient. Tous étaient chez eux ou sur leur lieu de travail.

Tarang Chawla, militant pour la réforme contre la violence sexiste – dont la sœur a été assassinée par son partenaire en 2015 – a déclaré que la mort de Mme James est un « rappel tragique de la réalité sombre et insidieuse de la violence des hommes contre les femmes ».

“Je regarde les photos de Lilie et je me souviens de ma propre sœur Niki, 23 ans, et de ce que j’ai ressenti après son assassinat”, a-t-il écrit sur Instagram.

“Lilie, je suis désolée de t’avoir laissé tomber.”

Et tandis que la nation est en deuil, des questions urgentes se posent à nouveau sur la manière d’assurer la sécurité des femmes.

L’Australie dispose d’un plan national pour mettre fin à la violence contre les femmes et les enfants depuis 2010, mais les statistiques montrent que les taux de violence restent obstinément élevés.

Un nouveau plan décennal a été introduit l’année dernière – cette fois avec des objectifs réalisables. Il met l’accent sur l’intervention précoce, l’amélioration des réponses de la police et de la justice, la création de davantage de logements d’urgence et l’augmentation du soutien aux victimes de traumatismes disponible pour les victimes survivantes.

Mais la PDG de Full Stop Australia, Karen Bevan, affirme que ce sont « les attitudes culturelles à l’égard de l’égalité des sexes et de la violence à l’égard des femmes » qui sous-tendent le fléau de la violence domestique en Australie.

La même étude révèle également qu’environ quatre Australiens sur dix pensent, à tort, que les hommes et les femmes sont également susceptibles de commettre des violences domestiques.

Mme Bevan affirme qu’il est essentiel de s’attaquer aux « mythes et idées fausses » sur le comment et le pourquoi de la violence à l’égard des femmes et d’améliorer la « compréhension de la communauté ».

La ministre de Nouvelle-Galles du Sud chargée de la prévention de la violence domestique, Jodie Harrison, a également appelé la communauté à mieux dénoncer les « comportements inappropriés » à la suite du décès de Mme James.

“C’est vraiment le début d’un manque de sécurité pour les femmes et les enfants”, a-t-elle déclaré au Guardian Australia.

“Cela dépend de chacun d’entre nous. Le gouvernement peut financer des programmes, mais à moins que les individus ne prennent leurs responsabilités, ce financement gouvernemental sera gaspillé.”