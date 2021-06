Lilibet, la fille de Meghan Markle et du prince Harry, née dans un hôpital fondé par des femmes en 1888

Le 4 juin, le prince Harry et Meghan Markle ont accueilli leur deuxième enfant, Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor, à l’hôpital Santa Barbara Cottage en Californie, aux États-Unis. Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé l’arrivée de leur fille dans un communiqué publié sur le site Web de la fondation Archewall du couple. Le communiqué indique que le petit est né vendredi à 11 h 40 (PDT) et pesait 7 livres et 11 onces à l’époque.

Le nom du nouveau-né a fait la une des journaux car il rend hommage à son arrière-grand-mère, la reine, et à sa défunte grand-mère, la princesse Diana. Lilibet est le surnom de la famille de la reine. Alors que beaucoup a été dit sur le nom de leur fille, on sait peu de choses sur le choix de Meghan pour le Santa Barbara Cottage Hospital.

Selon le site Web de l’hôpital, le chalet a été fondé en 1888 par 50 femmes dans le but de fournir de meilleurs soins de santé à leur communauté et 6 000 $ ont été amassés pour le premier hôpital de la ville. Il a en outre expliqué que le nom « Cottage » avait été choisi sur la base de l’idée de construire des chalets individuels pour divers départements, mais comme il était coûteux, un bâtiment en séquoia de 25 lits a été construit.

Il a été officiellement ouvert le 8 décembre 1891, avec Mary Ashley élue son premier président du conseil d’administration et l’établissement de santé a servi au milieu de temps difficiles comme l’épidémie de grippe de 1918, les tremblements de terre de 1925 et diverses inondations et incendies et a accouché de dizaines de milliers de bébés la communauté.

Selon la page Instagram officielle de l’hôpital, les premières infirmières faisaient également office de femmes de ménage, travaillant trois quarts de 8 heures par jour.

En 2014, Soliant Health, qui classe chaque année les hôpitaux américains, l’a nommé l’un des plus beaux du pays.

L’hôpital de Santa Barbara, qui accouche de près de 2 400 bébés par an, se trouve à environ 10 minutes en voiture de la maison du couple royal à Montecito. Décoré d’œuvres d’art d’artistes locaux, il est réputé pour être équipé du Wi-Fi et d’un jacuzzi avec salles d’accouchement.

