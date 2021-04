LA mère soupçonnée d’avoir poignardé à mort ses trois jeunes enfants à Los Angeles était «malade» depuis plusieurs mois et était mêlée à un conflit de garde amère, selon les rapports.

Liliana Carrillo, 30 ans, a été arrêtée samedi après-midi dans le comté de Tulare – à environ quatre heures au nord de l’endroit où ses trois enfants, Joanna, Terry et Sierra, ont été retrouvés morts à Reseda, en Californie.

Quelques heures plus tôt, la grand-mère des enfants avait appelé la police après avoir découvert les trois enfants – âgés de trois, deux et six mois – morts dans un complexe d’appartements, avec Carillio nulle part.

La mère de 30 ans était censée remettre les enfants à leur père – et à son ex-petit ami – Erik Denton dimanche, a-t-il déclaré au Los Angeles Times.

Denton a déclaré au point de vente qu’il avait demandé la garde des enfants le 1er mars, qui, selon lui, avaient agi mentalement instable.

« Liliana était très malade, et ce n’est pas le cas – elle n’était pas elle-même, et cela fait plusieurs mois qu’elle est malade », a déclaré la cousine de Denton, Teri Miller, à KTTV.

