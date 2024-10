Lilian Garcia revient sur le ring pour annoncer sur WWE Raw

Lilian Garcia est de retour à Raw.

Avant le match d’ouverture de lundi, Joe Tessitore a annoncé la nouvelle selon laquelle Samantha Irvin quittait la WWE. Il a ensuite accueilli Garcia, qui a introduit le premier match entre The New Day et The Authors of Pain.

Garcia est une présentatrice de longue date pour la WWE, depuis l’automne 1999. Après un bref départ en 2009, elle est revenue en 2012 et a continué jusqu’en 2016, date à laquelle elle a de nouveau quitté l’entreprise. Plus tôt cette année, elle a fait une apparition surprise dans un épisode de Raw en Caroline du Sud, partageant un moment avec Irvin avant d’annoncer un match entre Kofi Kingston et Gunther.

Irvin a annoncé plus tôt lundi qu’elle quittait la WWE, remerciant plusieurs personnes, dont Triple H, Road Dogg et Mark Henry. Même si elle n’a pas révélé où elle irait, elle a dit aux fans de « rester à l’écoute ». Ricochet, le fiancé d’Irvin, a écrit sur les réseaux sociaux qu’elle ne se dirigeait pas vers AEW.

