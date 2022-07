Lilia Valutyte: Fille, 9 ans, photographiée après avoir été poignardée à mort dans la rue alors que les flics en arrêtent deux dans le cadre d’une enquête sur le «meurtre»

C’est la première photo d’une fillette de neuf ans poignardée à mort alors qu’elle jouait avec une poussette jouet dans une ruelle tranquille hier soir.

Deux personnes ont été arrêtées après que le corps de la petite Lilia Valutyte se soit retrouvé à Boston, dans le Lincolnshire.

Des officiers médico-légaux ont installé une tente de preuves à Fountain Lane après le déroulement de la tragédie vers 18h20.

La police du Lincolnshire a depuis lancé une enquête pour meurtre – et a confirmé ce matin deux arrestations en lien avec cette horrible découverte.

Dans une mise à jour cet après-midi, le commandant de la zone Est, la surintendante principale Kate Anderson, a déclaré: “Nos pensées continuent d’être avec la famille et les amis de Lilia, et si des membres du public ont des informations qui pourraient aider, veuillez appeler le 101 en citant l’incident 419 du 28 juillet, ou ils peuvent signaler anonymement via Crimestoppers.”

S’adressant aux journalistes près du cordon de police sur les lieux ce matin, l’officier supérieur a décrit la mort de Lilia comme une “tragédie totale”.

Elle a déclaré: “Une fillette de neuf ans est décédée de ce que nous pensons être le résultat d’un coup de couteau. Nous avons arrêté deux personnes en lien avec l’incident.

“Nous pensons qu’il s’agit d’un incident isolé et nous poursuivons des recherches approfondies et avons engagé un certain nombre de ressources dans cette enquête.”

Elle a ajouté qu’un “nombre élevé de détectives spécialisés” ont été appelés pour aider à l’enquête.

Mais le commissaire principal a refusé de dire si les personnes arrêtées étaient des adultes ou des mineurs, et n’a pas confirmé de quelle infraction ils étaient soupçonnés.

Elle a déclaré: “Nous avons un certain nombre de pistes d’enquête actives.

“Il serait injuste pour moi de spéculer sur des motifs potentiels.”

Les habitants au cœur brisé ont exprimé leur horreur face à la “tragédie la plus choquante qui ait jamais frappé leur ville”, de nombreux habitants laissant des hommages floraux près de la scène.

Un bouquet de roses roses laissé à proximité disait : “Tellement désolé que ce monde cruel vous ait coûté la vie, belle fille.

“Puissiez-vous être dans les bras des anges.”

Le chauffeur de taxi Jonathan Newton, 55 ans, a déclaré: “Nous sommes une communauté très unie ici et la ville est profondément secouée par cette tragédie.

“C’était juste une petite fille, comment quelqu’un a-t-il pu faire ça à une gamine de neuf ans ?

“C’est la tragédie la plus choquante qui ait jamais frappé notre petite ville. Je suis juste sans voix.”

Un autre résident local, qui n’a pas souhaité être nommé, a ajouté: “Je prie juste que celui qui a fait cela soit pris rapidement. Mon cœur se brise pour les parents de cette fille.

“J’ai vu des gens qui ne connaissent même pas la famille couler des larmes aujourd’hui.”

Un propriétaire d’entreprise qui a coupé les cheveux de la victime il y a quelques jours à peine a déclaré: «Ce n’est qu’une mauvaise blague.

« Elle était si petite. Je lui coupais les cheveux il y a seulement quelques jours.

“Il n’y a plus d’humanité dans cet endroit – aucune. Que quelqu’un fasse cela est inhumain.

Quelqu’un d’autre a ajouté: “C’est au-delà du pire cauchemar d’un parent.”

Un cinquième a déclaré: “Un monde effrayant et effrayant. Vous empêche de laisser vos enfants sortir et jouer.”

Les flics disent que la famille de la victime tragique a été informée de sa mort et sera soutenue par des officiers.

Et la tragédie fait suite à un week-end d’effusion de sang à Londres, où trois personnes ont été tuées en moins de 24 heures, et une autre grièvement blessée.

Ce n’est pas la première fois qu’une jeune fille est poignardée à mort en Grande-Bretagne, avec le meurtre horrible d’Ava White, 12 ans, qui a été poignardé à mort par un garçon de 14 ans, qui a eu lieu à Liverpool en dernier Novembre.

Les chiffres du ministère de l’Intérieur de 2016 ont révélé que la ville portuaire de Boston était alors la capitale du meurtre de l’Angleterre et du Pays de Galles.

Il est arrivé en tête d’une liste des autorités locales avec le plus grand nombre de cas de meurtre, de tentative de meurtre ou de complot en vue de commettre un meurtre pour 100 000 personnes, rapporte Mail Online.

Un père, dont le fils de 12 ans, Roberts Buncis, a été poignardé à mort dans la région il y a deux ans, a demandé des réponses ce matin.

S’adressant aux proches de la dernière victime de Boston, il a déclaré: “Chère famille, vous traverserez l’enfer, soyez forts, prenez toute l’aide que vous pouvez obtenir.

“Mon fils a été poignardé à mort le 12/12/2020 et je vis toujours avec ça et je pense que ça ne finira jamais. C’est tellement triste.

“Où allons-nous, qu’est-ce qui ne va pas avec ce monde, qu’est-ce qui ne va pas avec Boston… Je te dirais des milliers de mots mais je ne sais pas quoi dire… sois fort, aime ceux que tu as.”

Pendant ce temps, Matt Warman MP, pour Boston et Skegness, a déclaré que ses pensées allaient à la famille de la jeune fille.

Il a déclaré: «Des nouvelles profondément choquantes à Boston ce soir. Mes pensées vont à la famille de la fille impliquée – si vous avez des informations qui pourraient aider la police dans son enquête en cours, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.

“J’ai parlé à des officiers supérieurs localement et je suis extrêmement reconnaissant pour tout le travail des services d’urgence.”

Il a ajouté: “Je demanderais aux gens de s’abstenir de spéculer pendant que cette enquête policière extrêmement importante est en cours.

“Il est vital que les responsables soient traduits en justice.”

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler le 101, en citant l’incident 419 du 28 juillet.

Ceux qui souhaitent rester anonymes peuvent le signaler via l’association caritative indépendante CrimeStoppers au 0800 555 111 ou en ligne.

