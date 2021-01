Lili Reinhart2021 est sur un début «bizarre».

On ne peut nier le Riverdale star a une énorme base de fans. Jetez un coup d’œil à son Instagram et vous remarquerez qu’elle compte plus de 26 millions d’abonnés. Cependant, il semble qu’un fidèle ait pris les choses à un autre niveau.

Un exemple concret? Le vendredi 22 janvier Dix-sept magazine a présenté des excuses à l’actrice de 24 ans après avoir publié une interview d’une personne prétendant être elle.

«Aujourd’hui, nous avons brièvement publié un article contenant des informations que nous pensions être de Lili Reinhart. Cependant, il a été porté à notre attention que la personne qui nous a contacté était en fait un imitateur et n’avait aucun lien avec le Riverdale star « , a déclaré la publication dans un déclaration sur Twitter. « Nous voulons sincèrement nous excuser auprès de Lili et de ses fans pour cette situation malheureuse. »

« Nous avons réagi rapidement en supprimant l’article de notre site et nous regrettons le rapport erroné », poursuit le communiqué. « Nous assumons l’entière responsabilité et nous examinerons en interne nos processus éditoriaux et de vérification des faits pour nous assurer qu’une telle situation ne se reproduira plus.