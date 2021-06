L’île unique du « sang de dragon » au Yémen, un trésor de biodiversité menacée

Des arbres centenaires à sang de dragon en forme de parapluie bordent les sommets escarpés de Socotra au Yémen – un symbole phare de l’extraordinaire biodiversité de l’archipel de l’océan Indien, mais aussi un sombre avertissement de crise environnementale. Les forêts de ces arbres anciens sont décimées par des tempêtes de plus en plus intenses, tandis que les jeunes arbres de remplacement sont engloutis par la prolifération des troupeaux de chèvres, laissant le point chaud biologique fragile vulnérable à la désertification.

« Les arbres apportent de l’eau, ils sont donc si importants », a déclaré Adnan Ahmed, professeur de mathématiques et guide touristique dont la passion est la célèbre flore et faune de Socotra. « Sans arbres, nous aurons des ennuis. »

Située dans une mer turquoise entre l’Arabie et l’Afrique à quelque 350 kilomètres (215 miles) au sud de la côte du Yémen, Socotra abrite plus de 50 000 personnes et est restée relativement épargnée par les effusions de sang de la guerre civile qui fait rage sur le continent.

L’ayant nommée site du patrimoine mondial en 2008, l’UNESCO a décrit l’île principale comme l’une des « plus riches et distinctes en biodiversité du monde ». Elle a également été surnommée les « Galapagos de l’océan Indien ».

Ahmed a déclaré que les insulaires n’abattaient traditionnellement pas les arbres à sang de dragon pour le bois de chauffage, à la fois parce qu’ils perpétuent les précipitations régulières et parce que sa sève rouge sang est médicinale. Mais les scientifiques et les insulaires avertissent que les arbres mourront en grande partie d’ici quelques décennies, se déformant sous la pression du réchauffement climatique entraînant des cyclones, ainsi que des espèces envahissantes et du surpâturage.

« Les chèvres mangent les semis, donc les jeunes arbres ne se trouvent que sur les parois des falaises dans les endroits les plus inaccessibles », a déclaré Ahmed.

Les arbres mettent près d’un demi-siècle avant de se reproduire, a-t-il expliqué. « Si rien n’est fait, il ne faudra pas longtemps avant que tout soit parti », a-t-il déclaré.

‘Manquer de temps’

Les forêts qui rétrécissent sont un canari dans la mine pour les défis environnementaux de Socotra, a déclaré la biologiste belge Kay Van Damme, de l’Université de Gand.

« Cela reste un trésor de biodiversité », a déclaré Van Damme, président du groupe de soutien Friends of Socotra. « Mais nous pourrions bientôt manquer de temps pour protéger les espèces phares les plus emblématiques de Socotra. » Chaque arbre perdu entraîne une réduction du cycle hydrologique dont dépend toute vie.

Les insulaires disent que les arbres ont été battus par des tempêtes plus féroces qu’on ne s’en souvient.

À Diksam, sur le haut plateau entourant les montagnes Hagher, courant comme une colonne vertébrale le long de l’île de 130 kilomètres (80 miles) et de 1 500 mètres (4 900 pieds) de haut, des arbres morts sont éparpillés comme des quilles.

D’autres espèces locales sont tout aussi durement touchées par les tempêtes et le surpâturage, dont les 10 espèces endémiques d’arbre à encens.

Les coups de vent ont arraché près d’un tiers des arbres de la forêt Homhil au cours de la dernière décennie. Sans efforts de replantation, la forêt « aura disparu dans quelques décennies seulement », a déclaré Van Damme. Une étude a révélé que le nombre d’arbres à encens avait chuté de 78 pour cent dans cette région entre 1956 et 2017.

« Le système immunitaire de Socotra est maintenant compromis », a-t-il déclaré, mais a ajouté, « il y a encore de l’espoir ». Les cicatrices de glissement de terrain causées par la perte de végétation sont maintenant monnaie courante. « Si la tendance se poursuit, les générations futures pourraient peut-être visiter un arbre à encens de Socotran uniquement dans un jardin botanique, accompagné d’une petite plaque disant « éteint à l’état sauvage » », a ajouté Van Damme.

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) prévient que Socotra est sous « haute menace » et que la « dégradation » de la situation sera « accélérée par le changement climatique ».

Les insulaires ressentent déjà l’impact des changements climatiques. Abdullah Ahmed, d’un petit village de pêcheurs près de Shuab, un groupe de maisons en pierre de corail solidement construites, a déclaré que les 40 résidents étaient menacés à la fois par une haute mer extrême et des glissements de terrain. Ils ont construit un nouveau village à 10 minutes à pied de la mer. « Les vagues des dernières tempêtes ont brisé les fenêtres de notre maison », a déclaré le jeune homme de 25 ans, décrivant comment sa famille s’était réfugiée dans des grottes terrifiées pendant des jours.

« La dernière mousson a été pire que n’importe qui d’autre. »

« Nous avons une chance »

Mais avec des efforts, le pire impact peut être ralenti – et certains Socotris font ce qu’ils peuvent pour protéger leur île. Adnan Ahmed a jeté un coup d’œil par-dessus le mur de pierre à hauteur de poitrine d’une pépinière de sang de dragon gérée par la communauté, une zone de la taille d’un terrain de football fermée contre les invasions de chèvres. À l’intérieur se trouvent des dizaines de gaules à hauteur de genou. Ressemblant à des plants d’ananas, ils sont le résultat minutieux d’au moins 15 ans de croissance. « C’est un début, mais il en faut beaucoup plus », a-t-il déclaré. « Nous avons besoin de soutien. »

Sadia Eissa Suliman est née et a grandi dans la lagune de Detwah, classée zone humide d’importance mondiale en vertu de la convention de Ramsar sur les zones humides.

« J’ai vu comment le lagon changeait », a déclaré la grand-mère de 61 ans, qui a regardé des pans d’arbres abattus, du plastique jeté et des filets de pêche chalutant l’eau, une pépinière essentielle pour les jeunes poissons.

« Tout le monde a dit que quelqu’un d’autre ferait quelque chose », a-t-elle dit. « Mais j’ai dit : ‘Assez : je le ferai, et les gens verront la différence.' »

Elle aide maintenant la communauté à faire respecter une interdiction de pêche et collecte des fonds pour clôturer les arbres et lutter contre les détritus. Les scientifiques sont également déterminés à ce que Socotra ne devienne pas simplement une autre étude de cas sur la perte.

« Nous avons une chance en tant qu’humains de ne pas gâcher celui-ci, sinon nous n’avons rien appris des autres exemples d’extinctions massives sur les îles », a déclaré Van Damme.

« Socotra est la seule île au monde où aucun reptile, plante ou oiseau à notre connaissance ne s’est éteint au cours des 100 dernières années. Nous devons nous assurer que cela reste ainsi. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici