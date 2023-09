L’île tropicale avec le domaine Web que tout le monde veut

Une petite île dans les Caraïbes repose désormais sur un trésor numérique.

Anguilla, territoire tropical britannique, est connu pour ses récifs coralliens et ses plages de sable blanc. Depuis les années 1990, cependant, il est également chargé d’attribuer des adresses Internet se terminant par .ai aux résidents et aux entreprises souhaitant enregistrer des sites Web. Il s’agissait d’un nom de domaine parmi des centaines de noms de domaine spécifiques à un pays et facile à ignorer – jusqu’à récemment.

Stability.ai, X.ai et Character.ai d’Elon Musk ne sont que quelques-unes des start-ups d’intelligence artificielle en vogue qui se sont emparées du domaine .ai attribué aux îles et cayes qui composent Anguilla. De nombreux géants de la technologie ont également leur propre adresse Web se terminant par .ai : Google.ai et Facebook.ai redirigent les visiteurs vers les pages Web de leur entreprise axées sur l’IA et Microsoft.ai présente les services Azure AI de l’entreprise.

Le nombre total d’enregistrements de sites se terminant par .ai a effectivement doublé au cours de l’année écoulée.

Le nombre total d’enregistrements de sites se terminant par ces deux lettres a effectivement doublé l’année dernière pour atteindre 287 432, selon Vince Cate, qui gère depuis des décennies le domaine .ai pour Anguilla. Cate estime qu’Anguilla rapportera jusqu’à 30 millions de dollars américains (566 millions de rands) en frais d’enregistrement de domaine pour 2023. (Les responsables gouvernementaux n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.)

Autrefois l’un des nombreux domaines obscurs de premier niveau attribués aux pays et territoires, les sites Web .ai ont connu une augmentation lente mais régulière de la demande ces dernières années. Mais l’augmentation soudaine du nombre de domaines .ai il y a neuf mois met en évidence la frénésie plus large autour de l’intelligence artificielle et ses effets d’entraînement sur l’ensemble de l’économie mondiale. Depuis le lancement de ChatGPT, un nombre croissant d’entreprises technologiques se sont précipitées pour lever des milliards de capitaux, recruter des talents en ingénierie et obtenir des puces puissantes mais de plus en plus rares. Un domaine peut sembler moins essentiel, mais pour une industrie obsédée par une image de marque intelligente, le bon nom peut faire tout.

Toile tropicale

« Depuis le 30 novembre, les choses sont très différentes ici », a déclaré Cate, faisant référence à la date du lancement public de ChatGPT. Il a quitté les États-Unis pour s’installer à Anguilla en 1994 pour travailler sur ce qu’il a décrit comme un des premiers systèmes de paiement par crypto-monnaie et a commencé à gérer les enregistrements .ai d’Anguilla peu de temps après. Alors que les enregistrements .ai ont augmenté pendant des années, ils ont « grimpé » de décembre à mars, a-t-il déclaré, mais se sont depuis stabilisés.

Dans l’ensemble, le nombre de domaines .ai existants est minime comparé, par exemple, au nombre de domaines .com enregistrés. C’est plus proche de 160 millions, selon Matt Zook, professeur à l’Université du Kentucky qui mène depuis plusieurs décennies un projet de recherche appelé ZookNIC qui suit les enregistrements de noms de domaine à travers le monde.

Pour Anguilla, cependant, c’est une grosse affaire. Le territoire s’étend sur environ 90 kilomètres carrés entre la mer des Caraïbes et l’océan Atlantique et compte moins de 20 000 habitants. Son économie repose en grande partie sur le tourisme, qui a été touché pendant la pandémie. Aujourd’hui, les revenus augmentent en raison de la demande accrue de domaines .ai et d’une augmentation pré-planifiée du prix de ces enregistrements.

Le prix d’un domaine .ai peut varier, tout comme celui d’un .com ou de tout autre type de nom de domaine, mais les bureaux d’enregistrement comme GoDaddy ou NameCheap doivent payer à Anguilla un prix fixe : 140 $ par enregistrement de domaine .ai sur deux ans, contre 120 $ auparavant. à la mi-avril.

Anguilla a rapporté 7,4 millions de dollars grâce aux enregistrements de domaines .ai en 2021, selon les archives publiques, et avait précédemment estimé qu’elle recevrait 8,3 millions de dollars grâce aux enregistrements de domaines en 2023. Cate estime désormais qu’Anguilla rapportera entre 25 et 30 millions de dollars cette année. année. « Nous avons dépassé cela », a déclaré Cate. « Nous n’avions pas prévu ChatGPT. »

Même au bas de cette fourchette, 25 millions de dollars représenteraient près d’un quart des près de 107 millions de dollars de revenus récurrents que le territoire devrait générer tout au long de 2023, selon une prévision de décembre du ministère des Finances d’Anguilla. Cela représenterait également un pourcentage significatif du PIB du territoire, qui s’élevait à un peu plus de 300 millions de dollars en 2021, selon les données des Nations Unies.

Mar Hicks, professeur agrégé de science des données à l’Université de Virginie et historien de l’informatique, a déclaré que la popularité croissante du .ai est logique étant donné que ces domaines Internet sont depuis longtemps associés aux intérêts commerciaux américains, où le boom actuel de l’IA est largement dû. centré. « Cela semble être un exemple supplémentaire de la façon dont nous traversons actuellement une ruée vers l’or de l’IA », a-t-il déclaré.

Hicks s’attend à voir un certain cybersquattage .ai, semblable à ce qui s’est produit au début du boom des entreprises point-com dans les années 1990, où certaines grandes entreprises ont dû négocier – voire intenter des poursuites – pour prendre le contrôle de leurs noms en ligne. Pour l’instant, du moins, il est souvent plus facile pour les entreprises d’obtenir des domaines .ai que la version .com.

Character.AI, qui permet à chacun de créer son propre chatbot personnalisé, en a profité lors de son lancement auprès de ses premiers utilisateurs en septembre 2022. La start-up, fondée en 2021, a récupéré une adresse de site Internet identique au nom de l’entreprise. Dans un communiqué, le co-fondateur et président Daniel De Freitas a déclaré que le choix du nom de domaine .ai « était le choix naturel » pour l’entreprise.

Au fil du temps, Hicks pense qu’il y aura moins d’intérêt pour ces domaines, à mesure que l’enthousiasme autour de tout ce qui concerne l’IA diminue. Mais même si Cate constate déjà des signes de ralentissement de la demande, il pense que les enregistrements de domaines .ai continueront de croître. « Je pense que nous en sommes aux premiers jours de l’intelligence artificielle, donc je pense que nous sommes encore aux premiers jours des noms de domaine .ai. » — Rachel Metz, (c) 2023 Bloomberg LP

