La Finlande a accueilli l’arrivée de l’été, son climat plus chaud et l’afflux prévu de tourisme en établissant ce que l’on pense être la première île sans téléphone au monde dans le but d’encourager les gens à se débarrasser de leurs appareils.

Les visiteurs de l’île d’Ulko-Tammio, au large de la côte sud-est de la Finlande, seront invités à garder le nez hors de leur téléphone cet été afin de les encourager non seulement à s’éloigner des distractions sans fin offertes par leurs appareils intelligents, mais à profiter de tous la beauté que les îles ont à offrir, ont annoncé cette semaine des responsables de la région de Kotka-Hamina, dans le sud de la Finlande.

« L’île d’Ulko-Tammio, située au large de Hamina, sera une zone sans téléphone cet été. Nous voulons exhorter les vacanciers à éteindre leurs appareils intelligents et à s’arrêter et à profiter pleinement des îles », Mats Selin , un expert du tourisme insulaire chez Visit Kotka-Hamina, a déclaré dans un communiqué envoyé à Fox News Digital.

Les responsables de l’initiative espèrent que la poussée vers la « vitesse numérique » ne décollera pas seulement à Ulko-Tammio et ses îles environnantes, mais également dans d’autres destinations touristiques de premier plan.

Même en Scandinavie, qui abrite certains des terrains les plus froids du monde, les mois d’été offrent des températures chaudes idéales pour la randonnée et le camping, et dans le cas d’Ulko-Tammino qui est inhabitée, des oiseaux et des plantes rares peuvent également être observés.

« Les gens ne sont pas censés être collés à des écrans tout le temps. Même un court jeûne numérique peut être utile et améliorer notre bien-être et aider à soulager les symptômes d’anxiété et de dépression », Terhi Mustonen, psychologue et responsable du programme Limitless Gaming and Les programmes de médias sociaux illimités de la Fondation Sosped ont déclaré.

Le jeûne numérique sur Ulko-Tammio est purement volontaire et les connexions mobiles sont toujours disponibles, ce qui signifie que les téléphones portables peuvent être utilisés en cas d’urgence.

Mais les responsables veulent que les gens se sentent encouragés à utiliser une excuse souvent nécessaire pour se débrancher, même pour quelques heures seulement sur l’île éloignée.

« Éteindre votre téléphone, explorer la nature et rencontrer des gens face à face ne manqueront pas d’améliorer votre humeur et votre bien-être », a déclaré Sari Castrén, psychologue et responsable de la recherche à l’Institut finlandais pour la santé et le bien-être. « Nous passons d’innombrables heures à faire défiler nos flux de médias sociaux, donc en faire une courte pause signifie que vous avez plus de temps pour de nouvelles expériences. J’aimerais voir plus d’initiatives comme celle-ci qui favorisent le jeûne numérique. »