L’île infestée de requins de l’océan Indien a tellement d’attaques que la natation et le surf ont été interdits

Une île paradisiaque de l’océan Indien est tellement infestée de requins que la baignade et le surf ont été interdits par crainte d’attaques.

Les requins rôdant dans les eaux au large de la Réunion près de la côte de Madagascar dans l’océan Indien ont tué dix personnes au cours de la dernière décennie.

L’île de la Réunion est un paradis dans l’océan Indien près de Madagascar[/caption]

Les requins taureaux sont de grandes et puissantes créatures responsables de nombreuses attaques mortelles[/caption]

Le territoire français a le taux le plus élevé d’attaques mortelles de requins au monde avec 3 décès par million d’habitants – plus de trois fois celui de l’Afrique du Sud et largement plus que les États-Unis et l’Australie.

On pense que les requins-taureaux – de grandes et puissantes créatures qui peuvent vivre dans l’eau salée et douce – seraient à l’origine de 90% des morsures mortelles.

Le surf et la natation ont été interdits en dehors de la lagune corallienne relativement sûre de l’île en raison des craintes d’attaques depuis 2013.

Et maintenant, les scientifiques tentent de déterminer ce qui est à l’origine du bain de sang.

Le professeur Erwann Lagabrielle s’est donné pour mission de comprendre pourquoi les eaux autour de la Réunion sont si dangereuses, rapporte 9Actualités.

Ses recherches montrent que la probabilité d’être attaqué par un requin à la Réunion a augmenté «d’un facteur 23» depuis les années 1980.

Et il a été inspiré pour comprendre l’énigme de requin de l’île après avoir été témoin de l’attaque de son ami par un requin taureau de deux mètres en 2015.

Alors que les copains nageaient à Saint-Leu, le Dr Lagabrielle a vu son ami Erwann Lagabrielle se faire attaquer à seulement 20 mètres de lui.

L’eau était de la mousse blanche, puis le blanc est devenu rose et le rose est devenu rouge », a-t-il dit.

«J’ai nagé jusqu’à mon ami et c’était la chose la plus pénible – je nageais contre mon propre instinct.

Qu’est-ce qu’un requin taureau? Les requins taureaux seraient responsables de neuf attaques sur dix dans les eaux autour de l’île de la Réunion – et sont l’un des requins les plus dangereux au monde. Longueur– 7 à 13 pieds Poids – 200 à 600lbs Durée de vie moyenne – 16 ans Varier – 700 milles Territoire – Amérique du Nord et du Sud, Afrique, Australie et Asie du Sud-Est Dents – 350 Force de morsure – 5 914 newtons

Le Dr Lagabrielle a découvert que son copain avait été mordu au bras et il a fait un garrot de fortune avec sa laisse de planche de surf.

Parvenant à arrêter l’hémorragie, il l’a ensuite ramené au rivage.

Son ami, 45 ans, a survécu à l’attaque – mais a perdu son bras.

«La question suivante est de savoir ce qui peut expliquer cette augmentation?» Le Dr Lagabrielle a déclaré en poursuivant ses études sur la pointe des attaques de requins.

«C’est soit une augmentation de la population de requins, soit un changement de leur comportement.

«Ceux-ci peuvent s’expliquer par d’autres facteurs tels que le changement de température de l’eau, la pêche ciblant les populations de requins.»

Kim Mahbouli a été tué par un requin alors qu’il surfait dans une zone interdite en 2019[/caption]

Une trentaine de personnes ont été tuées et 56 ont été attaquées en nageant au large de la Réunion depuis 1913 – avec onze morts depuis 2006.

L’île se trouve sur une soi-disant «autoroute des requins» dans l’océan Indien entre l’Australie et l’Afrique du Sud.

Des théories ont suggéré que son volcan actif Piton de la Fournaise pourrait aider à attirer les requins.

L’écologiste marin Michael Heithaus pense que les requins taureaux pourraient profiter des eaux troubles causées par les sédiments volcaniques qui dévalent les pentes.





Le gouvernement de la Réunion a tenté des mesures telles que l’abattage et l’investissement dans des études anti-requins pour tenter de maîtriser les attaques.

Parmi les attaques suspectes les plus récentes, citons le Britannique Richard Martyn Turner, 44 ans, dont la main coupée a été retrouvée à l’intérieur d’un requin tigre en novembre 2019.

Kim Mahbouli, 28 ans, un touriste français, a été attaqué et tué par un requin alors qu’il surfait dans une zone où la baignade était interdite en mai 2019.

Et pendant ce temps, le pêcheur Floris Huet est décédé après qu’un requin s’est arraché la jambe gauche alors qu’il était avec des amis en janvier 2019.