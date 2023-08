L’île grecque idyllique propose de payer des milliers pour y emménager – vous recevrez même un terrain pour la villa de vos rêves

Une île grecque idyllique vous paiera des milliers d’euros pour y emménager – et vous recevrez même un terrain pour la villa de vos rêves.

Abritant seulement 68 personnes, la petite Antikythera a désespérément besoin de nouveaux résidents.

Vous pourriez être payé des milliers juste pour vivre sur cette île grecque idyllique Crédit : Getty – Contributeur

Antikythera a désespérément besoin de nouveaux résidents

L’île idyllique se trouve au bord de la mer Égée, à mi-chemin entre la Crète et le continent grec.

Les jeunes familles qui prennent le vol de 45 minutes depuis Athènes et s’installent sur l’île pourraient gagner 500 euros (426 £) par mois pendant trois ans, soit 18 000 euros (15 400 £)

L’Église orthodoxe grecque débourse la somme en espèces dans le but de stimuler la population en chute libre de l’île.

Anticythère comptait 300 habitants au début du XXe siècle – mais de nombreux jeunes habitants sont partis travailler sur de plus grandes îles ou en Grèce continentale.

Mais vous pourriez travailler comme pêcheur, boulanger ou maçon si vous déménagez sur l’île.

Le maire Andreas Harhalakis a déclaré: « Nous recherchons de nombreuses familles pour faire revivre notre île. »

Antikythera n’a qu’un seul petit magasin stockant de la nourriture et du vin de base – et manque d’une seule banque ou d’un guichet automatique.

Si votre famille vient vous rendre visite, vous pouvez les loger dans la seule auberge de jeunesse de l’île ou dans sa seule location Airbnb.

Il a été signalé que quatre nouvelles familles se sont déjà installées sur l’île.

