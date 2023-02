L’Île-du-Prince-Édouard tient bon pour une victoire de 8-7 sur la patinoire Okanagan-Shuswap

Les champions de la Colombie-Britannique joueront pour la fierté le jeudi 9 février aux Championnats canadiens de curling U18 à Timmins, en Ontario.

Toute chance que la patinoire du capitaine Kaiden Beck de Salmon Arm (lançant des troisièmes pierres), du quatrième Nolan Blaeser de Vernon, du deuxième Nolan Beck de Salmon Arm et du premier Koen Hampshire de Vernon avait de faire l’une des 12 places en séries éliminatoires s’est échappée mercredi 2 février. 8, dans une défaite de 8-7 contre Brayden Snow de l’Île-du-Prince-Édouard.

La patinoire Beck (1-4) terminera les championnats nationaux jeudi à 5 h 30, heure du Pacifique, contre la patinoire Kyle Stratton de London, Ont. (2-3).

Après que Beck a ouvert le match de mercredi contre l’Î.-P.-É. en marquant un point avec la dernière pierre au premier bout, les équipes ont échangé deux points aux deuxième et troisième bouts. Snow a pris le contrôle du match en quatrième, marquant quatre buts pour prendre une avance de 6-3 à la pause.

Les champions de la Colombie-Britannique ont récupéré pour égaliser le match à 6-6 en marquant un point en cinquième et en volant deux points en sixième. Un autre deux pour les Islanders au septième a fait 8-6 PEI, et l’équipe de Beck a réussi un seul point avec le marteau au huitième et dernier bout.

L’autre patinoire de la Colombie-Britannique, dirigée par Adrian Tam de Port Moody, a chuté à 0-5 mercredi, s’inclinant 11-5 contre le Nouveau-Brunswick. Tam termine l’événement jeudi à 5h30 contre Terre-Neuve-et-Labrador.

