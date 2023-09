L’Île-du-Prince-Édouard promet d’avoir quatre fois plus de bornes de recharge rapides pour véhicules électriques d’ici la fin de 2024, alors que les touristes manquent de jus

Si vous êtes propriétaire d’un véhicule électrique en vacances à l’Île-du-Prince-Édouard, vous voudrez faire vos devoirs et planifier à l’avance.

C’est ce qu’affirme Derek Burnett de Gaetz Brook, en Nouvelle-Écosse, qui dit avoir eu du mal à trouver un chargeur pour son véhicule lors d’une récente visite familiale dans la province.

Burnett a déclaré que la voiture avait été chargée avant que la famille ne prenne la route, prévoyant de séjourner dans un hôtel de Charlottetown doté de trois chargeurs de niveau 2, ce qui peut prendre jusqu’à cinq heures pour alimenter complètement un véhicule.

La famille pensait pouvoir laisser sa voiture allumée pendant la nuit pendant son séjour et disposer de beaucoup d’électricité pendant la journée. Mais à leur arrivée, ils ont constaté que deux des chargeurs de l’hôtel ne fonctionnaient pas et que le troisième était constamment utilisé.

« Nous avons été obligés de [say] ‘OK, nous allons regarder autour de nous et voir si nous [can] trouvez un chargeur rapide », a déclaré Burnett.

En utilisant une application pour localiser les chargeurs, ils ont appris que Charlottetown ne disposait que de quatre chargeurs de niveau 3 – le type le plus rapide.

Burnett dit qu’il a dû visiter quatre bornes de recharge à Charlottetown avant de pouvoir éventuellement recharger son véhicule. (Mark Crosby/CBC)

La famille s’est rendue au premier, mais celui-ci avait été converti en niveau 2. Elle est ensuite passée au chargeur provincial près de Canadian Tire, mais il était hors service. Ils ont visité un concessionnaire automobile, mais le chargeur était utilisé par les propres véhicules du concessionnaire. Direction un autre concessionnaire, où il y avait une file d’attente.

« Nous pouvons obtenir de 20 à 80 pour cent [charge] en 20 à 25 minutes environ, nous savions donc que nous n’aurions pas à attendre longtemps… Nous attendions juste notre tour », a déclaré Burnett.

Pendant que nous attendions là-bas, d’autres personnes sont arrivées après nous, ce qui fait qu’un flot continu de personnes se sont jointes à la file d’attente pour ce chargeur de niveau 3 à Charlottetown. -Derek Burnett

« Tout le monde était dans la même situation — et pendant que nous attendions là-bas, de plus en plus de gens se sont présentés après nous, donc c’était un flux continu de personnes qui se joignaient à la file d’attente pour ce chargeur de niveau 3 à Charlottetown.

Burnett a déclaré que la majorité des autres conducteurs étaient également des touristes et, pendant qu’ils attendaient leur tour, ils ont parlé du manque de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les Maritimes.

La province s’efforce de combler les lacunes

Une telle situation ne surprend pas le directeur de la division du développement durable de la province.

« Ce n’est pas vraiment une nouvelle pour nous, mais quelque chose que nous avions anticipé avec l’adoption des véhicules électriques partout au Canada », a déclaré Derek Ellis, directeur de la division du développement durable du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique.

« Ce n’est pas un problème pour les résidents de l’île – la plupart d’entre eux feront 95 pour cent de leur recharge à la maison. Un problème plus important concerne les touristes qui sont en visite. Et nous ne voulons pas, vous savez, que le manque d’infrastructures soit prohibitif sur ce front. »

Derek Ellis affirme que son ministère est conscient de la demande d’infrastructures générée par la saison touristique. (Nicola MacLeod/CBC)

Ellis a déclaré que le département s’efforçait de quadrupler le nombre de chargeurs de niveau 3 pour les véhicules électriques d’ici la fin de 2024.

Il existe actuellement six chargeurs rapides répartis dans toute la province, et le gouvernement prévoit de jumeler les chargeurs actuels afin que chacun dispose de deux ports pour les voitures. Il accepte également les propositions des entreprises visant à ajouter une douzaine de bornes supplémentaires l’année prochaine, portant ainsi le nombre de ports de recharge appartenant à la province à 24 ou 25.

À l’avenir, il s’agira d’une combinaison d’investissements publics et privés dans ce domaine. — Derek Ellis

« Un certain nombre d’entreprises ont également installé des chargeurs de niveau 3 dans le cadre de notre programme de chargeurs pour véhicules électriques », a déclaré Ellis. « À l’avenir, ce sera une combinaison d’investissements publics et privés sur ce front.

« Je pense que la province et notre gouvernement fédéral devront continuer à être actifs. »

La province affirme que son chargeur de niveau 3 près de Canadian Tire à Charlottetown sera réparé la semaine prochaine. (Nicola MacLeod/CBC)

Quant au chargeur cassé près du Canadian Tire à Charlottetown, Ellis a déclaré que des pièces avaient été commandées et qu’il devrait être réparé la semaine prochaine.

Fais tes devoirs

Quant à Burnett, il a déclaré que les problèmes liés aux accusations se sont poursuivis après que la famille ait quitté Charlottetown.

La charge de leur voiture les a conduits à Borden-Carleton où il y avait – encore une fois – une file d’attente. Ils décidèrent de se diriger vers Aulac, au Nouveau-Brunswick. Une autre programmation.

Tesla possède un certain nombre de chargeurs à l’Île-du-Prince-Édouard pour son réseau de véhicules. Des adaptateurs sont disponibles pour d’autres véhicules dans certains cas, mais il n’est pas toujours possible d’utiliser ces chargeurs à moins de posséder une Tesla. (Ben Nelms/CBC)

Burnett a donc choisi de réduire la vitesse à 100 km/h pour tirer le meilleur parti de la charge restante de la voiture afin de rentrer chez lui dans la région d’Halifax, en arrivant avec environ 16 kilomètres de puissance en réserve – le plus proche qu’il ait jamais poussé voiture.

« C’était décevant, surtout si l’on considère l’accent que notre gouvernement met – ou dit mettre – sur les véhicules électriques », a-t-il déclaré.

« Ils parleront de la façon dont le passage aux véhicules électriques arrivera pour tout le monde à terme. Mais l’infrastructure n’est tout simplement pas là. »

Néanmoins, Burnett a déclaré qu’il ne voulait pas que son expérience ou d’autres similaires dissuadent les gens d’acquérir un véhicule électrique. C’est juste qu’il met en garde : « À l’heure actuelle, quiconque possède un véhicule électrique pour effectuer un long voyage doit planifier. »