Une « île aux fantômes » INTERDITE qui abrite les restes de 160 000 cadavres incinérés dans son sol est laissée à l’abandon depuis 55 ans.

La petite île italienne de Poveglia, située entre Venise et le Lido au nord du pays, reste fermée aux visiteurs sauf autorisation spéciale.

Une vue aérienne de l’île italienne abandonnée de Poveglia, qui abrite les restes de 160 000 cadavres de la peste noire Crédit : traiteur

L’île abritait autrefois un asile psychiatrique où un médecin sadique faisait des expériences sur ses patients. Crédit : traiteur

Le médecin s’est finalement jeté du clocher après avoir affirmé qu’il était hanté par les fantômes de ceux qui sont morts sur l’île. Crédit : Alay

Mais seules les âmes les plus courageuses et les plus dures osent s’aventurer sur l’île, laissée vacante depuis 1968.

C’est à ce moment-là que son hôpital psychiatrique a fermé ses portes, désormais récupéré par le monde naturel après des décennies d’abandon.

L’île est divisée en deux parties distinctes par un petit canal, avec un côté fortement envahi par la végétation et l’autre plein de bâtiments pourris.

Les vignes et la végétation se sont enroulées autour de la base de l’ancien asile psychiatrique, des fissures apparaissant sur tous les murs.

De vastes objets funéraires tels que d’anciens lits et bains, ainsi que plusieurs grands conteneurs, subsistent.

Grâce à deux courageux explorateurs urbains britanniques qui se sont déjà aventurés sur l’île, de nouvelles photos de Poveglia ont été partagées.

Matt Nadin, 40 ans, et Andy Thompson, 54 ans, ont partagé des images extraordinaires sur leur chaîne YouTube après s’être faufilés dans les régions les plus reculées de l’île.

En 1776, l’île servait de point de contrôle pour toutes les marchandises et toutes les personnes entrant et sortant de Venise.

Cependant, suite à plusieurs cas de peste sur deux navires arrivant au port, Poveglia fut utilisée comme station de quarantaine de 1793 à 1814.

Quiconque présentait, même à distance, des signes de la maladie était traîné à coups de pied et en criant jusqu’à l’île.

Pour lutter contre la propagation de la maladie, les victimes ont été brûlées, environ 160 000 cadavres constituant le cimetière commun.

Ceux qui devaient encore être jetés dans les fosses à peste vomissaient du sang en attendant leur sort imminent.

Cela a donné naissance à des légendes selon lesquelles des Vénitiens en phase terminale attendaient de mourir avant que leurs fantômes ne reviennent sur l’île.

Les experts affirment que plus de 50 pour cent du sol de l’île est constitué de cendres humaines provenant des crémations.

En 1922, les bâtiments existants ont été transformés en un asile psychiatrique, qui recèle de sombres secrets entre ses murs.

Selon la légende, l’un des médecins aurait expérimenté sur ses patients des lobotomies grossières, au cours desquelles il aurait torturé et tué un grand nombre d’entre eux.

Il utilisait des outils tels que des perceuses à main, qui restent encore aujourd’hui dans les pièces.

Cependant, l’homme sadique s’est finalement jeté du clocher, affirmant qu’il était hanté par les esprits de ceux qui étaient morts sur l’île.

Des décennies plus tard, les habitants des environs du continent affirment entendre encore la cloche sonner, même si elle a été retirée il y a des années.

Selon un rapport de 2014 de Travel Channel, certains travaux de restauration avaient commencé mais ont été « brusquement arrêtés sans explication ».

L’île a fréquemment figuré dans des émissions paranormales, notamment Ghost Adventures et Scariest Places on Earth.

