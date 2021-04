Une île des CARAÏBES pourrait devenir le premier endroit au monde à utiliser Bitcoin au lieu de l’argent.

Les propriétaires de maisons de luxe sur Bequia pourront utiliser la crypto-monnaie numérique pour faire leurs courses ou acheter un café, disent les développeurs.

Bequia pourrait bientôt abriter la première « communauté Bitcoin » au monde[/caption]

Les propriétaires de maisons de luxe pourront utiliser la crypto-monnaie pour acheter des produits d’épicerie ou un billet de cinéma[/caption]

Un petit nombre de magasins dans le monde acceptent déjà Bitcoin comme moyen de paiement et quelques maisons ont été vendues en l’utilisant au Royaume-Uni.

Mais les planificateurs affirment que leur nouveau développement sur l’île paradisiaque de Bequia sera «la première communauté au monde entièrement compatible Bitcoin».

Les 39 villas de luxe seront vendues dans la crypto-monnaie.

Et Bitcoin sera utilisé comme paiement pour les produits essentiels du quotidien dans la boutique, le restaurant, le café et le cinéma du développement.

Les habitants de Bequia – connue sous le nom de «l’île dans les nuages» – continueront à utiliser le dollar des Caraïbes orientales, avec la reine Elizabeth II sur les billets et les pièces de monnaie.

Qu’est-ce que Bitcoin? BITCOIN vous a dérouté? Voici ce que vous devez savoir: Bitcoin est une monnaie virtuelle

Il est échangé entre les gens sans l’aide d’une banque

Chaque transaction est enregistrée dans un grand livre public, ou «blockchain»

Bitcoin est créé par l’exploitation minière

L’exploitation minière consiste à résoudre des problèmes mathématiques difficiles à l’aide de processeurs informatiques

Le Bitcoin peut être échangé de manière anonyme, ce qui peut en faire un moyen populaire de financer des activités illégales

La valeur de Bitcoin fluctue énormément

Bitcoin est l’une des nombreuses crypto-monnaies différentes, mais de loin la plus populaire

Les développeurs disent que l’utilisation de Bitcoin est de plus en plus une nécessité qu’un stratagème pour attirer l’attention des gens, rapporte Euro News.

«L’adoption de la crypto-monnaie est loin d’être un gadget», a déclaré Storm Gonsalves, le magnat de la propriété derrière le projet One Bequia.

«C’est une réponse aux défis très réels auxquels sont confrontées les communautés insulaires de plus en plus coupées des services bancaires traditionnels.»

Il a déclaré que de nombreux résidents de petits pays insulaires ont été empêchés par les banques internationales d’envoyer ou de recevoir de l’argent à l’étranger.

Il a ajouté: «Cela a poussé de nombreux pays insulaires des Caraïbes à adopter la blockchain et d’autres crypto-monnaies beaucoup plus rapidement que d’autres pays plus développés.

«Les Bermudes, les Bahamas, la Barbade et maintenant St Vincent ouvrent la voie à cet égard.»

En mars, les Caraïbes orientales sont devenues la première union monétaire numérique au monde avec le lancement de «DCash» dans quatre nations insulaires: Sainte-Lucie, Grenade, Antigua-et-Barbuda et Saint-Kitts-et-Nevis.

Mer bleue et plages de sable blanc à Bequia, à St Vincent et les Grenadines[/caption]

On sait que les A-listers et les membres de la famille royale passent[/caption]

Bequia – prononcé «beck way» – est une bande de sept kilomètres de plages de sable blanc et de montagnes luxuriantes dans l’archipel reculé des Grenadines.

On sait que les célébrités sur les yachts passent pour un plongeon sous le radar dans la mer bleue ou un verre dans l’un des bars de plage de paille.

La princesse Margaret’s Bay porte le nom du royal qui y a nagé dans les années 1950.

Et sa sœur la reine – qui est chef de l’État – a rendu visite au prince Philip en 1985.

Le Bitcoin est une monnaie virtuelle avec des unités créées par code informatique et stockées dans un «portefeuille» numérique.

Sa valeur a grimpé cette année à plus de 62000 dollars, en partie grâce à un coup de pouce d’Elon Musk qui a révélé qu’il avait investi 1,5 milliard de dollars dans la devise.

Il a également déclaré que les clients pourront bientôt l’utiliser pour acheter l’une de ses voitures électriques Telsa.

Environ 20000 magasins dans le monde utilisent Bitcoin ainsi que de nombreux détaillants en ligne.





En 2017, une nouvelle construction de quatre chambres dans l’Essex est devenue la première maison du Royaume-Uni à être vendue en Bitcoin.

Leur valeur est très volatile et le chien de garde de la ville, la Financial Conduct Authority, a averti les investisseurs qu’ils devraient être prêts à perdre tout leur argent.

Les autorités ont également averti que les crypto-monnaies étaient utilisées par les criminels pour cacher la source de leur richesse.