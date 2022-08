L’île de Vancouver inspire le créateur de North Saanich à devenir pro sur TikTok

Jared VanderMeer partage des conseils en matière de photographie créative tout en partageant des scènes emblématiques de Victoria telles que Fisherman’s Wharf. (Jared VanderMeer/Instagram) Jared VanderMeer partage des conseils en matière de photographie créative tout en partageant des scènes emblématiques de Victoria telles que Fisherman’s Wharf. (Jared VanderMeer/Instagram) Jared VanderMeer partage des conseils en photographie créative tout en partageant des scènes emblématiques de Victoria telles que le Fairmont Empress. (Jared VanderMeer/Instagram)

Jared VanderMeer attribue complètement à son environnement insulaire relativement nouveau la colonne vertébrale de sa carrière de créateur de contenu à plein temps sur TikTok.

Le résident de North Saanich a déménagé de l’Alberta à la fin de 2020 et dit qu’il n’y retournera jamais.

“J’ai fait mes valises à Edmonton, où nous avons notre agence, et tout le monde a déménagé à distance”, a déclaré VanderMeer. “Venir sur l’île a été le changement pour moi de changer mon état d’esprit pour essayer quelque chose que j’ai toujours voulu faire.”

Il avait maintenant un environnement de la côte sud, exempt de neige et de champs sans fin, avec un rivage, des montagnes, des champs et des forêts. “L’île m’a donné la possibilité de suivre cette passion.”

L’environnement a alimenté sa créativité.

Alors qu’il était dans le marketing, VanderMeer s’est toujours intéressé à la photographie et a apporté cette formation artistique au monde des médias sociaux. Après avoir perdu des clients pendant la pandémie, il a décidé de s’engager dans le travail sur les comptes qu’il avait déjà créés sur TikTok, Instagram et YouTube.

VanderMeer a déclaré qu’il savait, d’un point de vue marketing, le travail requis. Auparavant, il publiait deux à trois fois par semaine, régulièrement, il devait augmenter cela.

“Si vous voulez réellement chasser les médias sociaux et attirer des abonnés, vous devez publier beaucoup et cela doit être bon dans votre créneau – qualité et quantité”, a-t-il déclaré.

VanderMeer pense que ses premières productions n’étaient pas très bonnes. Lentement et sûrement, il s’est amélioré, en travaillant quotidiennement. Au fur et à mesure qu’il s’améliorait, ils ont gagné en popularité, développant un public alors qu’il découvrait lentement l’île de Vancouver tout en perfectionnant le métier.

“Cinq cents vidéos plus tard, nous en sommes là où nous en sommes maintenant”, a-t-il déclaré, désormais créateur de contenu à plein temps, partageant les coulisses et les bobines de photographie créatives. « Cela m’a vraiment aidé à découvrir l’île. Partout où nous allons, c’est encore nouveau, parce que nous sommes encore nouveaux ici, mais cela m’a permis d’avoir un regard neuf.

