L’île de Man FERME toutes ses écoles deux jours après un verrouillage du circuit à l’échelle de l’île

Les écoles de l’île de Man seront forcées de fermer leurs portes dans le but d’arrêter la propagation du coronavirus – en particulier parmi les jeunes de l’île.

Le déménagement, qui verra toutes les écoles et garderies fermer à partir de vendredi, intervient après l’entrée en vigueur d’un verrouillage de coupure de circuit sur l’île cette semaine à la suite d’une augmentation des cas de coronavirus après qu’un membre de l’équipage du ferry a été testé positif.

L’île était sortie du verrouillage le 1er février, les écoles et les entreprises ayant rouvert leurs portes après aucun rapport de cas communautaires inexpliqués de coronavirus pendant 17 jours consécutifs.

Mais, mardi, le ministre en chef Howard Quayle a annoncé un nouveau verrouillage de 21 jours à la suite d’une «transmission dans notre communauté que nous ne pouvons pas voir et que nous ne comprenons pas».

Toutes les écoles et garderies de l’île de Man seront forcées de fermer leurs portes afin de stopper la propagation du coronavirus. (Image de stock)

M. Quayle a déclaré: « Comme nous le savons, la variante Kent du COVID-19 est particulièrement virulente et nous la voyons se répandre rapidement dans notre communauté.

«Le virus se propage lorsque les gens se mélangent et nous devons donc faire tout notre possible pour minimiser ce mélange. Nous constatons actuellement un fort niveau de transmission entre nos jeunes et nous devons saisir toutes les occasions que nous avons pour interrompre cela.

«Bien qu’une grande partie des possibilités de transmission ait été minimisée grâce à la coupure de circuit, il existe encore un certain nombre de situations dans lesquelles les enfants se déplacent à l’extérieur de la maison.

«Dans l’intérêt des enfants et de la société en général, nous devons empêcher les enfants de se mélanger.

« La fermeture des écoles et des garderies vendredi créera un coupe-feu, et le message est simple, si vous avez des enfants, ils ne doivent pas se mélanger avec des enfants d’autres ménages et doivent rester à la maison vendredi.

«Cette décision n’a pas été prise à la légère et repose sur les conseils de la santé publique et d’autres professionnels gérant notre réponse à cette pandémie.

« J’apprécie que cela représentera un défi pour nos enfants et pour un certain nombre de personnes qui fournissent des services essentiels et même critiques pour notre île, mais pour le moment, nous pensons que cette action est dans le meilleur intérêt de nos jeunes et de notre communauté. »

L’île compte actuellement 58 cas de coronavirus, dont trois n’ont aucun lien immédiat avec les grappes identifiées du virus.

Le 18 février, M. Quayle a annoncé qu’il y avait des cas de Covid-19 sur l’île de Man qui ne faisaient pas partie des personnes qui avaient voyagé là-bas et se sont isolées.

Le ministre en chef Howard Quayle a annoncé un nouveau verrouillage de 21 jours à la suite d’une « transmission dans notre communauté que nous ne pouvons pas voir et que nous ne comprenons pas »

Ils étaient liés à un membre du personnel travaillant pour l’île de Man Steam Packet Company, qui gère des ferries à destination et en provenance de Liverpool, Belfast, Dublin et Heysham, dans le Lancashire.

À l’époque, la compagnie a déclaré que le membre d’équipage, qui ne faisait pas face aux passagers, avait subi un test en dehors de ses fonctions et avait été placé en isolement immédiat, la recherche des contacts étant en cours.

En vertu des nouvelles mesures, qui sont entrées en vigueur mercredi après minuit, les écoles et les entreprises fermeront leurs portes et les résidents sont invités à rester chez eux.

M. Quayle a déclaré que le programme de vaccination de l’île était en bonne voie pour administrer les premières doses à tous les plus de 50 ans et aux adultes cliniquement vulnérables en avril.