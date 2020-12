Des millions de touristes nationaux affluent vers la province insulaire la plus au sud de la Chine, Hainan, offrant un contraste surréaliste avec des scènes d’hôpital sinistres, des restaurants fermés et une quarantaine suffocante ailleurs dans un monde ravagé par les virus.

Connue chez nous sous le nom de « Hawaï de Chine », l’île, de la taille de Taiwan, en est exempte coronavirus Pendant six mois, des acheteurs avides de centres commerciaux hors taxes, des couples à la recherche d’un décor subtropical pour des photos de mariage et des surfeurs qui veulent juste «respirer librement».

Selon les données officielles, les arrivées d’octobre de 9,6 millions ont dépassé le chiffre d’un an plus tôt, avant que la pandémie ne frappe, de 3,1%, bien que les visiteurs étrangers aient chuté de 87%. C’était loin de février, où les arrivées étaient en baisse de près de 90%.

Le boom rapide du tourisme montre que le secteur de la consommation de la Chine peut refuser son sommeil provoqué par le virus, car la fermeture de nombreuses frontières internationales pousse les voyageurs vers des destinations telles que Hainan, qui sont traditionnellement plus chères que la plupart des pays d’Asie du Sud-Est.

Les dépenses touristiques ont augmenté depuis l’entrée en vigueur en juillet d’une nouvelle limite de dépenses non imposables de 100 000 yuans (15 186 dollars) pour les voyageurs, contre 30 000 yuans auparavant.

Hainan a généré 12 milliards de yuans de ventes de ce type au cours des quatre prochains mois, en hausse de 214,1% d’une année sur l’autre, soit presque un chiffre d’affaires de 13,61 milliards en 2019.

Les touristes se précipitant dans le centre commercial Duty Free de la baie d’Haïtang dans la ville de Sanya sur l’île ont été surpris par les files d’attente devant les boutiques de marques de luxe de Chanel à Gucci, certains comparant la scène à une vente de garage.

« C’est ridicule – nous n’attendions pas autant de monde », a déclaré un visiteur de la ville sud-ouest de Chengdu, qui n’a mentionné que son nom Mme Xie.

Mais elle était prête à faire la queue pendant plus de 30 minutes au centre commercial de 1,1 million de pieds carrés pour entrer dans un magasin Gucci.

« Sérieusement, est-ce que Gucci est aussi bon marché? Avec autant de monde en ligne, je pensais que c’était gratuit », a déclaré le joueur de 32 ans.

Une femme de 53 ans nommée Liu qui a visité la Thaïlande ou la Malaisie à cette période de l’année a déclaré que Sanya était un bon remplaçant. Elle a payé plus de 14 000 yuans pour un sac à main Gucci.

« Une telle affaire! » a déclaré le résident de Chongqing, une autre ville du sud-ouest.

«Nous avons déjà acheté des cosmétiques à Haikou et nous sommes ici pour les sacs», a-t-elle ajouté, faisant référence à la capitale de l’île.

Alors que l’économie chinoise «au foyer» s’est développée à la suite de la pandémie mondiale, Morgan Stanley estime que la «consommation réservée» pourrait atteindre 165 milliards de dollars cette année.

NORMALITÉ

Bien que les 46 millions de visiteurs que Hainan a reçus de janvier à octobre étaient bien inférieurs au chiffre de 83 millions de touristes nationaux et étrangers en 2019, les voyageurs chinois prolongeront le boom du tourisme d’hiver.

En raison de la demande, le taux quotidien moyen de réservations à Sanya a augmenté de 43% par rapport à un an plus tôt à 151 USD en novembre et de 51% à 190 USD en décembre, selon la société d’analyse AirDNA, qui suit les réservations sur Airbnb et Vrbo. .

Si le nombre d’hébergements avec au moins une nuit réservée en novembre a augmenté de 7%, le chiffre de décembre était déjà de 85% par rapport au niveau de l’année précédente.

Hainan est également la destination de voyage pour le Nouvel An lunaire qui arrive en février, a déclaré la société d’analyse ForwardKeys.

Sur une étendue de plage parsemée d’hôtels cinq étoiles le long de la baie de Yalong, des dizaines de jeunes mariés se sont préparés pour des photos de mariage élaborées.

La pandémie a contrecarré les projets de Xia Weini, 30 ans, et de son mari Wang Yu, 28 ans, résidents de l’extrême ouest du Xinjiang, de visiter l’île de vacances thaïlandaise de Phuket pour poser pour leurs photos.

« Le Xinjiang est probablement l’endroit le plus enclavé de Chine, nous avons donc toujours voulu nous marier près de la mer », a déclaré Xia.

Ils ont fini par dépenser plus de 10 000 yuans à Sanya pour les photos.

Mis à part les paillettes, Hainan offre un sentiment de normalité qui a un attrait puissant.

Les affaires vont tellement bien dans le village de Houhai, un spot de surf situé à environ 40 minutes de route du centre-ville de Sanya, que beaucoup transforment des maisons en clubs de surf, déclare Che Linxin, responsable de la marque au Jile Surf Inn.

Alors que le surf s’est répandu parmi les jeunes piégés chez eux pendant la pandémie, le club de six ans a attiré parmi ses clients des surfeurs, des musiciens et des peintres, triplant par rapport à l’année dernière.

« Il n’y a pas de basse saison à Sanya cette année. Chaque jour a été la haute saison depuis sa réouverture en mars », a ajouté Che.

Yanzi, un guide de 25 ans originaire de Pékin, est un habitué.

« J’avais mal à la tête quand j’étais à Pékin. Peut-être que c’est à cause de l’air ou du fait que mon entreprise ne me paie même pas mon salaire de base », a-t-elle déclaré.

« Mais ici, je peux juste me promener en public dans mon bikini, me baigner au soleil et respirer librement. »