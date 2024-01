L’île artificielle au large de Gaza proposée par le ministre israélien lors d’une réunion de l’UE n’est “pas pertinente”, dit Borrell

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a suscité la controverse après avoir profité d’une réunion à enjeux élevés des ministres des Affaires étrangères de l’UE pour promouvoir un projet de construction d’une île artificielle au large de la côte de Gaza.

La réunion ministérielle de l’UE de lundi avait pour objectif de discuter de la crise humanitaire qui ravage la bande de Gaza et des premières étapes potentielles vers une résolution pacifique du conflit à long terme entre Israël et la Palestine.

Le chef des Affaires étrangères du bloc, Josep Borrell, qui avait qualifié plus tôt dans la journée la réunion d'”exceptionnelle”, a déclaré que l’intervention de Katz lors de la réunion – au cours de laquelle il a installé une île artificielle dans la mer Méditerranée, près de la côte de Gaza – n’était “pas pertinente” pour le discussions.

“Je pense que le ministre aurait pu mieux utiliser son temps pour s’inquiéter de la situation dans son pays ou du nombre élevé de morts à Gaza”, a déclaré Borrell aux journalistes après la réunion.

Katz, qui a récemment été nommé ministre israélien des Affaires étrangères, a montré deux vidéos à ses homologues européens lors de la réunion, a déclaré Borrell.

Le premier promouvait un projet d’infrastructure ferroviaire reliant Gaza au territoire palestinien occupé de Cisjordanie. La seconde montrait une proposition visant à construire une île artificielle dans la mer Méditerranée au large de la côte de Gaza, qui servirait de plaque tournante commerciale reliant la bande de Gaza au reste du monde.

Le projet d’infrastructure remonte à l’époque où Katz était ministre israélien des Transports et a été présenté pour la première fois dans une vidéo de 2017 comme « une réponse à une réalité qui est mauvaise pour les Palestiniens et pas bonne pour Israël », selon Reuters.

Mais selon une source diplomatique qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat, la décision de Katz de présenter l’initiative lors de discussions centrées sur d’éventuelles négociations de paix futures avait laissé les ministres européens “perplexes”.

Katz n’a pas suggéré que l’île pourrait être utilisée pour héberger des Gazaouis, et il n’a pas non plus lié l’initiative à la soi-disant solution à deux États, a ajouté la source diplomatique.

Mais Borrell a déclaré que les vidéos avaient “peu, voire aucun rapport avec la question en discussion”.

Le rassemblement a eu lieu juste un jour après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a répété son discours. opposition à la création d’un État palestinien dans le cadre de la soi-disant solution à deux États après la guerre, qui fait rage depuis l’attaque du 7 octobre contre Israël orchestrée par le groupe militant du Hamas qui contrôle la bande de Gaza.

La solution à deux États – qui donnerait un État aux Palestiniens – est l’objectif primordial souhaité par l’UE et ses alliés occidentaux après la guerre.

Borrell a redoublé lundi sa propre insistance sur le fait que seule la solution à deux États peut donner aux Israéliens et aux Palestiniens les garanties de sécurité dont ils ont besoin. Il a également déclaré que l’UE et la communauté internationale dans son ensemble avaient une « obligation morale » de trouver et de proposer une solution.

Cela vient après qu’il ait fait commentaires controversés vendredi, affirmant que Netanyahu avait « personnellement boycotté » la solution à deux États au cours des trois dernières décennies.

Les ministres des Affaires étrangères représentant les 27 États membres de l’UE, qui ont parfois fait preuve de désunion dans leur réponse à la guerre entre Israël et le Hamas, considéré comme une organisation terroriste par le bloc, ont été unanimes dans leur soutien à la solution à deux États, a déclaré Borrell. .

“Les Etats membres lui ont tous dit (à Katz), bien sûr, qu’ils pensaient que la solution pour une paix permanente et durable garantissant la sécurité d’Israël (…) passe par la création d’un Etat palestinien”, a expliqué Borrell.

“Cela ne l’a sûrement pas fait changer d’avis, mais nous ne nous attendions pas au contraire”, a-t-il ajouté.