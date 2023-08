L’ILCC met en garde les plaisanciers contre les dangers de la navigation sous influence – Shaw Local

La Commission de contrôle des alcools de l’Illinois souhaite que les plaisanciers de l’Illinois sachent que la navigation sous l’influence de l’alcool (BUI) peut être dangereuse pour les passagers et les nageurs, ainsi que pour les autres navires sur l’eau.

L’Illinois connaissant des températures record, la navigation de plaisance sur les lacs et les voies navigables de l’Illinois est devenue un moyen populaire pour beaucoup de se rafraîchir. De Rend Lake aux Chain O’Lakes et au lac Michigan, certains habitants de l’Illinois choisissent la navigation de plaisance pour lutter contre la chaleur estivale. Cependant, les statistiques montrent que lorsque l’alcool est en cause, la navigation de plaisance peut être dangereuse et même mortelle.

Selon le Rapport 2022 sur la navigation de plaisance dans l’Illinois, publié par le Département des ressources naturelles de l’Illinois, BUI a été l’une des principales citations délivrées aux plaisanciers de l’Illinois l’année dernière, n’arrivant qu’en deuxième position après les violations des gilets de sauvetage. Au niveau national, la Garde côtière américaine rapporte que BUI est le principal contributeur aux accidents de navigation mortels aux États-Unis.

La loi de l’Illinois interdit la conduite de toute embarcation sous l’influence de drogues ou d’alcool. Une première infraction BUI est un délit de classe A, qui peut inclure des sanctions allant jusqu’à 2 500 $ ainsi que jusqu’à un an de prison. De plus, un accident BUI qui cause la mort d’une autre personne est un crime de classe 2, passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 14 ans et jusqu’à 25 000 $ d’amende. Il est important de noter que les « embarcations » comprennent les embarcations motorisées et non motorisées, comme les bateaux à moteur, les motomarines, les canots, les kayaks et les chaloupes.

L’ILCC souhaite que tous les habitants de l’État s’amusent en profitant des activités nautiques récréatives estivales, mais s’abstiennent de conduire toute embarcation sous l’influence de l’alcool.