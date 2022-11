Lil Yachty insiste sur le fait que les paroles de “Circo Loco” de Drake ne concernent pas Megan Thee Stallion

Internet est dans un tumulte à propos d’une parole particulière sur de Drake nouvel album avec 21 Savage – mais Lil Yachty, qui a un crédit d’écriture sur la chanson en question, affirme que tout est un malentendu.

Chaque fois que Drake sort un album, les fans se précipitent sur les réseaux sociaux pour citer leurs paroles préférées, se chargeant des futures légendes IG pour les durer jusqu’à sa prochaine sortie. Alors que sa dernière sortie avec 21 Savage, Sa perteest certainement plein de citations, une ligne sur une chanson intitulée “Circo Loco” reçoit le mauvais type d’attention.

“Cette chienne ment sur le point d’obtenir des coups, mais elle reste un étalon”, rappe Drake sur la chanson.

Beaucoup de gens ont immédiatement pensé que le rappeur faisait référence à Megan Thee Stallion, qui est actuellement au milieu d’une bataille juridique avec Tory Lanez, qui l’aurait abattue en juillet 2020.

Lil Yachty répond

Mais, selon Lil Yachty, qui a travaillé sur l’album avec le natif de Toronto, la ligne n’était pas du tout une référence à Meg. Il s’est rendu sur Instagram Live vendredi soir pour parler de “Circo Loco”, insistant sur le fait que le bar parlait de femmes qui prétendent avoir un corps naturel lorsqu’elles ont fait du travail, pas une fouille chez Megan.

“Je sais qu’il ne va pas en parler, parce que je connais Drake”, a-t-il commencé. “Il ne s’agit pas de Megan, il s’agit de femmes qui mentent à propos de leurs fesses en disant que c’est vrai quand c’est faux.”

Ouais, bien sûr, peut-être que est ce qu’il voulait dire. Mais n’est-ce pas là l’intérêt de rapper à double sens ? Indépendamment de ce qu’il voulait dire initialement avec la ligne, un vétéran comme Drake savait exactement ce qu’il faisait en se référant aux «coups» et «étalon» dans le même bar. Nous ne sommes pas stupides, Aubrey !

Et Meg non plus. Avant la réponse de Yachty au problème, elle s’est rendue sur Twitter pour répondre aux paroles, qualifiant le refus de son tournage de théorie du complot.