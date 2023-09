Lil Yachty échange des barres avec J. Cole sur « La recette secrète »

Lil Yachty a déposé sa dernière offre « The Secret Recipe » mettant en vedette J. Cole et il tient bon lors du festival du bar.

Aussi silencieux que gardé, le rappeur Lil Yachty a libéré de la chaleur toute l’année et certains fans pensent qu’il a fourni à Drake l’une des meilleures inspirations de sa carrière. Actuellement, Lil Boat est en tournée et on a l’impression que sa carrière entre dans une nouvelle phase avec le soutien et le respect de tous les plus grands et cela est clair dans son dernier single avec J. Cole. Alors qu’un fan de hip-hop occasionnel se demanderait pourquoi Cole est sur une chanson avec Yachty, les vrais savent que Boat peut se défendre contre les meilleurs d’entre eux. « The Secret Recipe » donne l’impression qu’un Boat laisse entendre qu’il est responsable de bien plus de choses dans le rap en ce moment, mais choisit d’être humble.

Du côté de Cole, dans son couplet, il fait écho aux mêmes sentiments tout en appelant les rappeurs qui le mordent ainsi que Boat.

Cole et Yachty, viennent pour leur respect, venez payer votre dette Tout comme un oreiller de voyage, nous sommes à votre cou pour la façon dont vous avez dormi Cette nuance mais je vois une sacrée influence dans la façon dont tu t’habilles La façon dont tu parles, la façon dont tu essaies de bouger Vous essayez de rester au courant de tous les derniers flux et des dernières tonalités de la génération X Vous recherchez tous la pertinence, cela se voit dans la façon dont vous marchez Quant à moi, je cuisine si magistralement que je n’ai pas besoin de payer un chef

La chanson est une belle pause par rapport à ce à quoi nous nous attendons lors des sorties tôt le vendredi matin. Yachty est dans son sac comme d’habitude et Cole continue sa série de fonctionnalités avant de sortir La chute.

Vous pouvez regarder le visuel de « La recette secrète » ci-dessous.