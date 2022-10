Lil Yachty captive Internet avec “Poland” Prod. Par F1lthy

Lil Yachty attrape un autre succès sur Internet avec son morceau viral “Poland” produit par F1lthy qui sera instantanément coincé dans votre tête après une écoute.

Lil Yachty se prépare à revenir à la musique et à sortir un nouveau projet en 2023. Avec Yachty, il expérimente toujours des sons et des styles et est sûr de se tailler sa propre voie avec son prochain projet, c’est exactement pourquoi les fans l’aiment. L’inconvénient est que les fans ont soif de musique et vont parfois trop loin et divulguent la musique s’ils mettent la main dessus d’une manière ou d’une autre.

La «Pologne» de Lil Yachty devient virale après des fuites sur Internet l’obligeant à publier la chanson sur Soundcloud

Avec l’extrait viral de Yachty “Pologne“Les fans ont essayé de divulguer la chanson et Yachty a décidé de déposer le morceau sur Soundcloud. Le morceau est venu avec un message très sévère à « STOP LEAKING MY SH * T…. PROD.F1LTHY …. ALBUM 2023″.

Après avoir déposé la chanson, elle est devenue virale instantanément, donc si vous voyez “Took The WooooOOOkk To Poland” sur votre chronologie, la chanson est exactement pourquoi. Le court morceau d’une minute augmente de plus en plus le battage médiatique pour le prochain album de Yachty chaque jour. En attendant l’album, vous pouvez profiter de réactions hilarantes à “Pologne” dessous.