Lil Wayne met LeBron James sur Michael Jordan et Kobe Bryant

Lil Wayne plaide sa cause sur la raison pour laquelle LeBron James est le GOAT sur Kobe Bryant et Michael Jordan sur Toute la fumée.

Quand il s’agit de culture hip-hop et de sport, les deux vont de pair. Comme le dit le vieil adage « Les rappeurs veulent être des athlètes et les athlètes veulent être des rappeurs ». L’un des rappeurs qui s’est immergé dans la culture sportive est Lil Wayne. Une chose à propos de Weezy, c’est que vous le rattraperez toujours à un match quand il en aura le temps. Au moins une fois par saison, vous le verrez dans vos émissions de débat sportif préférées. Récemment, Lil Wayne a été abandonné par Stack5’s et Matt Barnes Tout le podcast de fumée pour parler sport alors que la saison NBA tire à sa fin. Pendant le podcast, Wayne a abordé le débat séculaire de savoir qui est le plus grand joueur de la NBA de tous les temps. La réponse de Weezy pourrait vous surprendre compte tenu de son amitié très étroite avec Kobe Bryant.

« Bron, je ne connais pas Bron personnellement, donc ma réponse pour Bron serait de loin », a-t-il expliqué. «Ma réponse pour Bron est sur le terrain. Bron, tu dois te rappeler, je sais pertinemment que j’aimais Jordan pour la façon dont il gagnait toujours. En tant qu’enfant, vous ne connaissez pas trop les tenants et les aboutissants du jeu. » « Je suis devenu assez vieux pour savoir à quel point il est difficile de le faire dos à dos », a déclaré Wayne à propos des deux triplés de MJ. « Alors c’est là qu’il a obtenu son respect avec moi, et a commencé à obtenir son respect avec moi là où il est le plus grand. C’est très difficile à faire, et ce négro Bron a fait cette merde avec trois équipes différentes.

Weezy a poursuivi en expliquant que la même chose pour laquelle nous louons Jordan devrait également être ce qui nous fait encore plus louer LeBron. Il donne à Jordan des accessoires pour être le gars principal et accrocher deux trois tours. Cependant, Bron obtient le vote de Tunechi pour avoir gagné avec trois équipes différentes.

« C’est juste là… il n’en a pas six, mais il l’a fait avec trois équipes différentes. Et pas dans l’une de ces putains d’équipes, il n’a joué le rôle deux », a déclaré Weezy. « C’est là ce qui l’a fait basculer sur l’échelle de Jordan pour moi. »

Bien que Weezy fasse valoir des points valables, il n’y aura jamais de réponse sur laquelle tout le monde pourra s’entendre. Cependant, la question et le sujet constituent de bons arguments et des discussions sportives. Vous pouvez regarder l’épisode complet de Toute la fumée dessous.