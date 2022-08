Lil Wayne menace de mettre fin au spectacle après qu’un fan ait jeté un objet sur scène

Lil Wayne s’est arrêté lors de sa première chanson lors d’un concert récent et a menacé de quitter la scène si les fans continuaient à lancer des objets sur scène.

Lil Wayne va toujours se présenter et faire un spectacle et vous pouvez demander à n’importe qui qu’il livre à chaque fois, mais n’apprécie pas que les gens lui lancent quoi que ce soit. Dernièrement, nous avons commencé à voir de plus en plus de fans lancer des objets sur les artistes sur scène. À Rolling Loud, nous avons vu Kid Cudi quitter la scène après s’être fait jeter des objets. Bad Bunny a récemment été touché par le téléphone portable d’un fan et l’a lancé sur scène tout en gardant sa colère visible au minimum.

Lil Wayne menace de mettre fin au concert après qu’un fan ait jeté des objets sur scène.

Alors qu’il se produisait à Jacksonville, Weezy est monté sur scène et en une chanson, quelqu’un lui a lancé un bandana ou un type d’objet et Weezy n’était pas content.

“C’est ma première chanson. Si quelqu’un va me jeter la merde, je ne ferai pas une autre chanson, je vais me faire défoncer par cet enfoiré », a déclaré Weezy. « Ça s’appelle le respect. Donc, comme je l’ai dit, si quelqu’un va me jeter de la merde, je respecterai cette personne et foutrai le camp. “Si vous savez qui c’était qui a jeté cette merde, dites-lui que je dis de le baiser et de sucer une putain de bite”, a-t-il poursuivi. « Espèce de petite salope. Me lancer des drapeaux, n*a, cette merde n’est même pas réelle. Merde mal avec vous? Enfoiré de chatte.

Contrairement à la situation avec Kid Cudi, les fans ont jeté plus d’objets après l’explosion, cette foule a réagi comme des enfants en difficulté et a gardé tous ses effets personnels pour le reste de la nuit. Vous pouvez regarder Wayne s’adresser à la foule ci-dessous.