Lil Wayne et YFN Lucci répertoriés comme témoins possibles dans le procès YSL

2023 est arrivé et les premières affaires judiciaires très médiatisées de l’année seront Young Thug et son affaire YSL RICO. Alors que Gunna et 7 autres personnes ont conclu des accords de plaidoyer, 6 autres personnes ont été séparées de l’affaire. Laissant Young Thug et treize autres se préparer pour le début du procès ce mois-ci. Young Thug a aligné 28 témoins pour potentiellement témoigner en son nom.

Après des semaines de spéculations et des mois à prétendre avoir 300 témoins, l’État révèle des éléments de sa liste de témoins.

Lil Wayne, Birdman, Rich Homie Quan et YFN Lucci répertoriés comme témoins possibles pour témoigner contre Young Thug dans le procès YSL

Des rumeurs ont commencé il y a des mois selon lesquelles les procureurs prévoyaient d’appeler plus de 300 témoins à la barre. Grâce à WSBTV nous avons maintenant un aperçu des noms les plus en vue parmi les 300 témoins présumés. La liste des témoins de l’État comprend 157 noms liés au service de police d’Atlanta, 62 noms de divers organismes d’application de la loi et 125 témoins non professionnels.

« Les noms les plus notables parmi les témoins profanes sont : Rashawn « YFN Lucci » Bennett ; Dwayne Carter, alias « Lil Wayne » ; Alexis “Dolly’ Grier, la soeur de Williams ; Dequantes Lamar, alias « Rich Homie Quan » ; et Bryan Williams, alias “Birdman”. Pour la liste de Farley, les noms les plus notables sont : Clifford Harris, Jr. alias « TI » ; Nayvadius DeMun Wilburn alias “Future”; et Michael Lamar White II alias “Trippie Red.” – États WSBTV

Bien sûr, tous les témoins de haut niveau ont d’excellentes équipes juridiques qui se battront probablement pour qu’ils ne participent pas. L’avocat de YFN Lucci, Drew Findling, maintient qu’il ne témoignera pas.

Très probablement, ils ne seront pas ou ne seront peut-être même pas appelés, mais la liste est intéressante.