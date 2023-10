2 chaînes et Lil Wayne annoncent la suite tant attendue de leur collaboration de 2016 ColleGrove et sort le premier single « Presha ».

Près de sept ans plus tard, 2 Chainz retrouve l’un des meilleurs à avoir jamais touché au micro, Lil Wayne. Auparavant, les deux hommes s’étaient alliés pour former leur groupe. ColleGrove. Hier, ils ont confirmé les rumeurs de la suite ColleGrove 2 et a annoncé que le projet sortirait le 17 novembre. De plus, Tunechi et Tity Boi ont déposé un petit aperçu du projet intitulé « Presha ».

Sur Instagram, 2 Chainz a publié une série de photos récapitulant son amitié de plusieurs décennies avec Lil Wayne.

En 2016, le rap game a connu une augmentation du nombre d’albums collaboratifs à tous les niveaux. Certains d’entre eux avaient du sens tandis que d’autres ne l’étaient pas, mais constituaient un régal inattendu. L’un des albums collaboratifs qui avait presque trop de sens venait d’Atlanta Rapper 2 Chainz et de la légende de la Nouvelle-Orléans, Lil Wayne. Les deux ont uni leurs forces et ont mélangé le meilleur de leurs deux marques et ont livré un projet plein de bars. Même le nom de l’album ColleGrove se sont inspirés de leurs villes natales, College Park et Hollyygrove. De plus, 2 Chainz nous a rendu service à tous en proposant de la nouvelle musique de Weezy alors qu’il était plongé dans sa bataille juridique avec Cash Money. Les deux rappeurs ont parlé ouvertement de leur amitié de plusieurs décennies et celle-ci s’est parfaitement intégrée à la musique.

Vous pouvez écouter « Presha » ci-dessous.