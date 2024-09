Lil Wayne dit que ne pas avoir décroché un concert au Super Bowl « m’a fait très mal… ça m’a brisé »

Plus tôt cette semaine, Kendrick Lamar a été annoncé comme la tête d’affiche du spectacle de mi-temps du Super Bowl de l’année prochaine. La décision a suscité beaucoup de discussions, et une grande partie de ces conversations tournait autour de l’artiste qui était pas L’année prochaine, le Super Bowl aura lieu à la Nouvelle-Orléans, la ville natale de Lil Wayne, l’un des rappeurs les plus grands et les plus marquants de l’histoire. Il n’est pas très courant qu’un spectacle de mi-temps du Super Bowl soit organisé autour d’un artiste de la ville hôte, même si cela s’est déjà produit. Mais de nombreux collègues rappeurs de Wayne ont exprimé leur indignation face à ce qu’ils considèrent comme un camouflet. Tôt ce matin, Lil Wayne est allé sur Instagram Live pour parler du tribut émotionnel que cela lui a coûté.

Lil Wayne avait déclaré publiquement qu’il voulait se produire au Super Bowl de l’année prochaine, qu’il « priait » pour avoir cette opportunité, et il l’a apparemment vraiment fait. attendu Wayne a déclaré : « Ça m’a fait très mal. Je me reproche de ne pas m’être préparé mentalement à une déception et de m’être automatiquement mis mentalement dans cette position comme si quelqu’un m’avait dit que c’était ma position… Ça m’a brisé, mais j’essaie juste de me remettre sur pied. » Wayne a remercié ses fans et ses amis pour tout le soutien qu’ils lui ont apporté ces derniers jours. Il semble vraiment en train de traverser cette épreuve. Voici ce que Wayne a déclaré :

Tes mots se sont transformés en bras et m’ont soutenu quand j’ai essayé de reculer. Ça m’a fait mal. Ça m’a fait très mal. Tu sais de quoi je parle. Ça m’a fait très mal. Je me reproche de ne pas m’être préparée mentalement à une déception et de m’être automatiquement mise mentalement dans cette position comme si quelqu’un m’avait dit que c’était ma position. Alors je me reproche ça. Mais je pensais qu’il n’y avait rien de mieux que cet endroit, cette scène et cette plateforme dans ma ville. Alors ça m’a fait mal. Ça m’a fait très mal. Vous tous, vous êtes vraiment géniaux. Ça m’a fait me sentir comme une merde, de ne pas avoir eu cette opportunité. Et quand je me suis senti comme une merde, vous m’avez rappelé que je ne suis rien sans vous, et c’est une réalité incroyable. Donc comme je l’ai dit, ça m’a brisé, et j’essaie juste de me remettre sur pied. Mais mon Dieu, vous m’avez tous aidé. Merci à tous mes pairs, mes amis, ma famille, mes potes à la télévision sportive, tout le monde qui me représente. J’apprécie vraiment ça. Vraiment. J’ai l’impression de vous avoir tous laissé tomber en ne me donnant pas cette opportunité. Mais je travaille sur moi, et je travaille. Alors merci.

Waouh… Lil Wayne était sur IG Live et parlait de la douleur qu’il ressentait à ne pas pouvoir jouer au Super Bowl à la Nouvelle-Orléans « Cela m’a brisé, mais j’essaie juste de me reprendre. Merci à mes fans, à mes pairs et à mes amis Je travaille sur moi merci » pic.twitter.com/F8uM7QlIyk — Ahmed/Les Oreilles/IG : BigBizTheGod (@big_business_) 13 septembre 2024

Après l’annonce du spectacle de mi-temps de Kendrick Lamar, de nombreux fans ont spéculé sur les tensions persistantes entre Jay-Z, dont la société Roc Nation produit le spectacle de mi-temps, et les gens du camp de Lil Wayne, que ce soit Drake, Birdman ou Wayne lui-même. De nombreuses personnes proches de Wayne se sont exprimées. Complexe souligneBirdman a tweeté : « Je déteste la merde pour de vrai. » L’ancien partenaire de Wayne sur Cash Money, Juvenile, a déclaré : « Je suis en colère contre les gens qui ont embauché les fils de pute qui ont réservé le spectacle de la mi-temps. » Master P, une autre star du rap de la Nouvelle-Orléans, a posté : « La vie est trop courte ! Nous devons offrir des fleurs à nos légendes pendant qu’elles sont là. » Sur leur émission YouTube C’est comme çaCam’ron et Mase ont consacré un segment entier à cette décision, la qualifiant de « flagrante ».

Cam’ron et Mase insinuent que « quelqu’un dans le processus de sélection » déteste Lil Wayne et est la raison pour laquelle il n’a pas été sélectionné pour se produire à la mi-temps du Super Bowl. « C’est scandaleux et cela doit cesser. » pic.twitter.com/O24uB8WVmx — UPROXX (@UPROXX) 9 septembre 2024

Sur Twitter, Nicki Minaj a posté des messages de colère et à plusieurs reprises.

Dieu nous en préserve si Wayne quittait cette terre maintenant, la culture serait en deuil. C’est pourquoi tant de gens continuent de dire qu’il faut offrir des fleurs à nos légendes pendant qu’elles sont encore là pour les sentir. Ils restent assis toute la journée à jouer à des jeux avec la vie et l’héritage des gens. Dieu ne dort pas… — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) 9 septembre 2024

Dieu vous punira. Écoutez mes paroles.

L’homme qui a non seulement poussé sa plume le plus loin, mais qui a également donné au jeu plus d’une icône du hip-hop sous sa direction ? Représente-t-il le jeu du RAP ?!?!! Les meilleurs RAPPEURS ne représentent pas assez bien le RAP GAME pour vous ? Les Noirs. Waouh. Si ça ne fait pas mal… https://t.co/ONxZnL4KoO — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) 9 septembre 2024

Comme pratiquement tous les autres rappeurs de haut niveau de la dernière décennie, Kendrick Lamar a beaucoup d’amour et de respect pour Lil Wayne. En 2016, lorsque Wayne était pris au piège dans une bataille juridique avec Cash Money Records, Kendrick a réalisé une vidéo de soutien à Wayne, rappant sur les premiers disques de Wayne et l’implorant de ne pas prendre sa retraite. Deux ans plus tard, lorsque Wayne a finalement pu sortir son album tant attendu Le Carter Vil comprenait «La Joconde”, un hit n°2 que Wayne et Kendrick ont ​​enregistré ensemble. Kendrick n’a pas encore évoqué la déception de Wayne à propos du Super Bowl.