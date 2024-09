Lil Wayne dit que le fait d’avoir snobé le spectacle de la mi-temps du Super Bowl « m’a brisé »

Bien que dévasté de ne pas avoir été sélectionné pour être la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2025 dans sa ville natale de la Nouvelle-Orléans, Lil Wayne a déclaré jeudi qu’il était reconnaissant envers toutes les voix qui l’ont soutenu depuis que Kendrick Lamar a été annoncé le week-end dernier comme artiste de la mi-temps.

« Tes mots se sont transformés en bras et m’ont soutenu lorsque j’ai essayé de reculer », a déclaré le rappeur de « Sucker for Pain » et « Love Me » jeudi soir dans un communiqué. Instagram en directnotant qu’il se reproche d’avoir supposé qu’il obtiendrait « automatiquement » ce poste prestigieux.

La star du hip-hop de Crescent City, qui avait publiquement parlé de son désir de faire la une du Super Bowl dans sa ville natalea reçu un élan de soutien de la part des fans et des autres artistes lorsqu’il a été écarté au profit de Lamar pour le showcase de février. Le magnat de Cash Money Birdman, le compagnon de label de Wayne Nicki Minaj et les rappeurs Juvenile, Cam’ron et Master P sont tous venus à sa défense depuis ce camouflet apparent.

« Ça m’a fait mal, très mal, ça m’a fait très mal », a déclaré le joueur de 41 ans dans la vidéo. « Je me reproche de ne pas m’être préparé mentalement à une déception et de m’être automatiquement mis dans cette position comme si quelqu’un m’avait dit que c’était ma position. Donc je me reproche ça. »

« Je pensais qu’il n’y avait rien de mieux que cet endroit, cette scène et cette plateforme dans ma ville. Ça m’a fait mal, ça m’a fait très mal. Mais vous êtes tous géniaux. J’avais l’impression de ne pas avoir cette opportunité et quand j’avais l’impression de ne pas avoir cette opportunité, vous m’avez rappelé que je n’étais rien sans vous. Et c’est une réalité incroyable. »

Le rappeur vedette de « Loyal » et de « Whats Poppin » a déclaré que ce camouflet l’avait « brisé » et qu’il essayait juste de se reconstruire, saluant ceux qui l’ont aidé, notamment ses pairs, ses amis, sa famille, « ses potes à la télévision sportive et tous ceux qui me représentent ».

« J’ai l’impression de vous avoir tous laissé tomber en ne vous offrant pas cette opportunité, mais je travaille sur moi-même et je travaille. Alors, merci », a-t-il déclaré.

Le quintuple lauréat du Grammy a également demandé à ses 19 millions de followers de lui pardonner « le retard » à répondre à cet affront, affirmant qu’il « avait besoin de trouver suffisamment de force pour le faire sans se casser ».

Né Dwayne Michael Carter Jr., le MC de « Lollipop » et « A Milli » a fait irruption à NOLA en tant que membre adolescent des Hot Boys à la fin des années 1990, se classant avec 25 succès du Top 10 et cinq albums classés n°1 au Billboard 200. Il est également en partie responsable de la renommée de Drake et Nicki Minaj et a touché à des domaines allant de la gestion sportive à la marijuana. Il a également rencontré le président Trump lors de sa campagne de 2020.

« En tant qu’artiste, c’est un exploit », a déclaré Lil Wayne à propos du spectacle de la mi-temps une interview avec le journaliste sportif Taylor Rooks l’année dernière. « Cela n’a rien à voir avec le sport. C’est tellement fou. Je me fiche des équipes qui jouent, de la ville où ça se passe. ‘Tu as joué pour quoi ?!’ Genre, quoi ? Oh mon Dieu, c’est un exploit. »

RocNation, Apple Music et la National Football League ont annoncé dimanche que Lamar sera la tête d’affiche du spectacle 2025 le 9 février au Caesars Superdome de la Nouvelle-Orléans. Ce sera la deuxième fois que Lamar se produira au Super Bowl après avoir été sur le terrain la dernière fois en 2022 avec Dr. Dre, Mary J. Blige, Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent et Anderson .Paak pour une performance récompensée par un Emmy au SoFi Stadium d’Inglewood.

« Le rap reste le genre musical qui a le plus d’impact à ce jour », a déclaré Lamar dans un communiqué accompagnant l’annonce. « Et je serai là pour rappeler au monde pourquoi. Ils ont trouvé le bon. »

« Kendrick Lamar est un artiste et un performer unique en son genre », a ajouté Jay-Z, fondateur de Roc Nation. « Son amour profond pour le hip-hop et la culture nourrit sa vision artistique. Il a une capacité inégalée à définir et à influencer la culture à l’échelle mondiale. Le travail de Kendrick transcende la musique et son impact se fera sentir pendant des années. »

La société de divertissement de Jay-Z produit depuis six ans le spectacle de la mi-temps, regardé dans le monde entier, en coordonnant les performances d’Usher, Rihanna, The Weeknd, Shakira et Jennifer Lopez, ainsi que le spectacle hip-hop de Dr. Dre. Elle a également travaillé pour renforcer les relations de la NFL avec les communautés noires depuis les retombées des protestations à genoux de la star du football Colin Kaepernick, faisant pression pour que « Lift Every Voice and Sing » soit chanté avec l’hymne national avant les matchs depuis 2020.

Né à Compton, Lamar, 17 fois lauréat d’un Grammy et lauréat du prix Pulitzer, a dominé le genre hip-hop au cours des derniers mois grâce à sa rivalité rapide avec le MC de Toronto Drake, qu’il a habilement ponctuée avec le tube estival « Not Like Us ». Le rappeur prolifique a également sorti un nouveau morceau sur Instagram mercredi, son premier depuis que « Not Like Us » a couronné ses quatre autres morceaux dissidents anti-Drake.

Lamar n’a pas encore répondu aux remarques de Lil Wayne, et les représentants de Lamar, Roc Nation, la NFL et Apple Music n’ont pas immédiatement répondu vendredi aux demandes de commentaires du Times.

Il convient de noter qu’il n’est pas rare que les têtes d’affiche de la mi-temps fassent venir des invités surprises, donc Lil Wayne pourrait potentiellement passer du temps sur le terrain après tout.

Les journalistes du Times, Ashley Lee et August Brown, ont contribué à ce reportage.