Lil ‘Wayne s’est assis avec son rappeur préféré, Missy Elliot, pour discuter de son enfance à la Nouvelle-Orléans, devenir une enfant star et fonder Young Money Entertainment.

Ce soir, TV One diffusera la conversation entre les deux rappeurs légendaires sur la finale de la saison de NON CENSURÉ.

Lil Wayne et Missy Elliott se donnent leurs fleurs pendant le NON CENSURÉ Entretien

Le rappeur de 40 ans « reste normalement dans sa propre bulle ». Cette fois, il est devenu franc, partageant ouvertement son amour pour Missy Misdemeanor et d’autres artistes qui ont façonné son amour pour le hip hop,

« En tant qu’enfant avant Jay – avant même que je sache qu’un Jay-Z existait, j’étais dans Missy Elliot. » « Oh wow, » répondit Missy avec un petit rire.

« Ouais et tu sais que c’était parce que tu as pu [sic] tu dirais des choses que j’aurais envie de dire pendant que je rappe. Non seulement tu m’as fait aimer, tu m’as fait aimer ça », a révélé Wayne. Il a poursuivi: «Et je suis devenu tellement intéressé par vous. Et ce qui s’est passé, c’est que j’ai acheté l’album et je ne savais pas que tu crachais vraiment comme… Tu vois ce que je veux dire. Tu sais que je te crache ce verset tout le temps. Alors, c’était toi et Cee-Lo Vert était celui que j’écoutais beaucoup à l’époque. « Et j’étais très attaché à Noreaga », a-t-il ajouté.

Le rappeur « Get You Freak On » a noté la diversité de ses goûts musicaux car aucun des artistes qu’il a nommés n’avait un son similaire,

« Mais c’est ce qui est dope parce que c’est tellement extrême comme juste ici, ici, ici, ici… »

Le couple a également discuté de la carrière record de Weezy, des ventes d’albums monumentales et des albums qui l’ont propulsé vers le succès.

« Comment Tha Carter III a-t-il changé la trajectoire pour vous? », Demanda Missy. « Je pense que c’était probablement la première fois que nous avons remarqué – vous savez ce que je veux dire pour moi, j’ai vraiment commencé à recevoir ces éloges, vous savez, et j’ai commencé à vraiment l’accepter… à l’aimer et à l’embrasser. Je vois… je vois juste des gens dans la rue ou j’entends simplement d’autres artistes, donc la confiance était vraiment forte.

Lil Wayne partage les secrets de la longévité au cours de sa carrière de près de 30 ans, de Hot Boyz à Rikers Island

Lil Tunechi dit que lui et son collègue « Hot Boyz » Juvénile et BG, vérifiaient Billboard Magazine pour voir où leurs projets avaient atterri dans les charts. Après avoir vu leur performance de « Tha Block Is Hot », dit-il, « je ne pouvais rien faire d’autre que remercier Dieu. »

Wayne a exprimé à quel point il appréciait la période pendant laquelle il était venu dans l’industrie de la musique, même s’il était beaucoup plus difficile de réussir. Il a également partagé stratégiquement l’enregistrement pendant son emprisonnement à Rikers Island pour maintenir sa carrière à flot.

« C’était une journée intéressante. Je me souviens que je devais m’assurer que tout le monde était dans leurs cellules à une certaine heure cette nuit-là. Parce que je ne pouvais pas avoir – ce n’est pas un studio. Donc, pour que ce soit assez silencieux pour que je puisse réellement sortir un vrai couplet et vous savez avec des prises et tout ce sh—. Vous ne savez pas combien j’ai dû travailler pour qu’ils restent dans leurs cellules ce jour-là.

Le rappeur OG a affirmé qu’avec l’aide des gardiens, les détenus sont restés silencieux pendant qu’il enregistrait son couplet. L’histoire surréaliste témoigne de sa ténacité et de son dévouement au métier.

Au cours de la carrière épique de 28 ans du rappeur, il a remporté plusieurs Grammys et vendu des millions de disques dans le monde, et a influencé une génération. Wayne – né Dwayne Michael Carter Jr. – a consolidé à plusieurs reprises son statut de l’un des plus grands rappeurs de tous les temps. La prison, poursuivre son ancien label Cash Money Records et échapper de justesse à la mort après que son bus de tournée a été abattu n’ont pas pu l’arrêter.

Weezy F. Baby a sans aucun doute une histoire à raconter.

En février, le célèbre MC a annoncé prendre la route en 2023 avec le « Welcome To The Carter Tour ».

Regardez Lil Wayne obtenir NON CENSURÉ avec Missy Elliott ce soir à 10h00/9h00 Central Standard Time sur TV One !