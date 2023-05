Lil Wayne annule le concert à mi-parcours après un coup de gueule étrange

Lil Wayne laisse tomber son micro et annule son concert à Los Angeles au milieu de sa set list après une réaction terne envers ses artistes.

Cette fin de semaine Lil Wayne atteint la dernière étape de son Bienvenue à Tha Carter Tour. Sa tournée s’est terminée à Los Angeles, en Californie, et a eu lieu au Wiltern Theatre de Koreatown. Pour rendre l’occasion encore plus luxueuse, le spectacle était diffusé en direct pour 15 $ pour que tout le monde puisse le voir. Rendant hommage à son cher ami Kobe Bryant, Weezy est monté sur scène dans un maillot 24 Laker. Le spectacle a commencé avec plus d’une heure de retard, mais une fois qu’il a commencé, Wayne a eu la foule dans la paume de sa main. Il a enchaîné coup sur coup et a même surpris la foule en faisant ressortir 2 chaînes pour « Duffle Bag Boy ».

À un moment donné, Weezy a décidé de faire une pause et c’est là que tout s’est déchaîné. Pendant l’entracte, il a laissé ses artistes Young Money Lil Twist, Yaj Kader et Allan Cubas divertir la foule. Avant qu’Allan ne puisse accéder à sa deuxième chanson, Wayne est réapparu en arrêtant le spectacle. Wayne était mécontent du manque d’amour que ses artistes recevaient et a mis fin au spectacle selon des vidéos partagées en ligne.

« Nous l’apprécions, mais nous ne sommes pas sur le point de nous plier en quatre pour ces gens. Nous travaillons trop dur pour cette merde. Nous travaillons trop dur », a déclaré Lil Wayne à Cubas avant de s’adresser au public. « C’est mon putain d’artiste Allan, c’était Twist, c’était Yaj ; nous sommes Young Money. Nous apprécions votre temps », a-t-il déclaré. Wayne a ensuite posé le micro et a signalé à son équipe qu’il était temps de partir.

Les fans sont restés sans voix et confus et surtout bouleversés après la fin prématurée de l’émission. De nombreux fans ont exprimé leur frustration sur les réseaux sociaux en demandant des remboursements. Espérons que Wayne ait un plan en place pour présenter correctement son nouvel artiste au monde.