Lil Wayne annonce une nouvelle tournée et rend visite à Deion Sanders dans le Colorado

Lil Wayne annonce une nouvelle tournée et passe du temps à visiter Deion Sanders dans le Colorado.

La course de Lil Wayne dans le hip-hop restera à jamais l’une des courses les plus dominantes de tous les temps. Une partie d’être une légende est votre émission en direct. Depuis son adolescence, Weezy a joué devant des foules à guichets fermés, et des décennies plus tard, les gens se présentent toujours pour le voir. Hier, Lil Wayne a annoncé qu’il reprendrait la route en 2023 et les fans ne pourraient pas être plus excités. Les ‘Bienvenue à Tha Carter Tour‘ prend la route en avril.

4 avril – Minneapolis, MN @ The Fillmore Minneapolis

6 avril — Fargo, Dakota du Nord @ Scheels Arena*

7 avril – Omaha, NE @ Baxter Arena *

8 avril – Madison, WI @ The Sylvee

9 avril – Chicago, Illinois @ Radius

11 avril — Detroit, MI @ The Fillmore Detroit

12 avril — Toronto, ON @ HISTOIRE

13 avril — Boston, MA @ House of Blues

16 avril — New York, NY @ Apollo Theatre

17 avril — Philadelphie, Pennsylvanie @ The Fillmore Philadelphia

18 avril — Silver Spring, MD @ The Fillmore Silver Spring

20 avril — Charlotte, Caroline du Nord @ The Fillmore Charlotte

21 avril – Raleigh, Caroline du Nord @ The Ritz

22 avril — Atlanta, Géorgie @ Tabernacle

24 avril – Birmingham, AL @ Iron City

26 avril — St. Louis, MO @ The Factory

27 avril — Nashville, TN @ Marathon Music Works

28 avril — Cleveland, OH @ House of Blues

30 avril – Lexington, KY @ Rupp Arena

2 mai — Houston, TX @ House of Blues

3 mai — Dallas, TX @ House of Blues

4 mai – Austin, TX @ Amphithéâtre Stubbs Waller Creek

6 mai – Salt Lake City, UT @ Le Complexe

7 mai – Denver, CO @ Fillmore Auditorium

9 mai – Phoenix, AZ @ The Van Buren

10 mai – San Diego, Californie @ SOMA

12 mai – San Francisco, Californie @ The Masonic

13 mai – Los Angeles, Californie @ The Wiltern